Fondaş Medya yine yalan dolanda! Sözcü Gazetesi ve Tele 1'in AK Parti hazımsızlığı

Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001 yılında "Erdemliler Hareketi" olarak yola çıkan AK Parti, pazartesi günü 21'inci kuruluş yıl dönümünü Ankara'da düzenlenen sade bir etkinlikle kutladı. Başkan Erdoğan'ın da katıldığı törende AK Parti'nin 21 yılda yaptığı hizmet siyaseti anlatıldı. Fondaş Medya ise yine büyük bir yalana imza attı.
FONDAŞ MEDYA YİNE YALAN DOLANDA
Fondaş Medya'nın en önemli temsilcilerinden Sözcü Gazetesi ve Tele 1, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde Başkan Erdoğan'ın bakanlar, milletvekilleri ve parti yöneticilerine saat hediye ettiğini iddia etti.
Söz konusu haberde üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan ve Başkan Erdoğan'ın imzası yer alan İsviçre malı olduğu iddia edilen saatlerin törende dağıtıldığı yalanı servis edildi.