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    • 18.08.2022 10:31
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    • 18.08.2022 10:39
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    Fondaş Medya yine yalan dolanda! Sözcü Gazetesi ve Tele 1'in AK Parti hazımsızlığı

    AK Parti, pazartesi günü Başkan Erdoğan'ın da katılımıyla Ankara'da yapılan sade bir etkinlikle 21'inci yılını kutladı. Etkinlikte AK Parti'nin 21 yılda yaptığı hizmet siyaseti bir kez daha gözler önüne serildi. "Fondaş Medya" ise etkinlikle ilgili büyük bir yalana imza atarak Başkan Erdoğan'ın kuruluş yıl dönümü nedeniyle parti yöneticilerine ve milletvekillerine İsviçre malı saat hediye ettiğini iddia etti. Sözcü Gazetesi ve Tele 1'in yalanına tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Her zamanki gibi eleştirecek bir şey bulamadığınızda o koca yalanlarınıza sarılıyorsunuz." dedi.

    Fondaş Medya yine yalan dolanda

    Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001 yılında "Erdemliler Hareketi" olarak yola çıkan AK Parti, pazartesi günü 21'inci kuruluş yıl dönümünü Ankara'da düzenlenen sade bir etkinlikle kutladı. Başkan Erdoğan'ın da katıldığı törende AK Parti'nin 21 yılda yaptığı hizmet siyaseti anlatıldı. Fondaş Medya ise yine büyük bir yalana imza attı.


    FONDAŞ MEDYA YİNE YALAN DOLANDA
    Fondaş Medya'nın en önemli temsilcilerinden Sözcü Gazetesi ve Tele 1, AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde Başkan Erdoğan'ın bakanlar, milletvekilleri ve parti yöneticilerine saat hediye ettiğini iddia etti.

    Söz konusu haberde üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan ve Başkan Erdoğan'ın imzası yer alan İsviçre malı olduğu iddia edilen saatlerin törende dağıtıldığı yalanı servis edildi.

        "YALANINIZ BATSIN"
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Fondaş Medya'nın yalanına çok sert tepki gösterdi. Dağ paylaşımında, "Yalanınız batsın. Her zamanki gibi eleştirecek bir şey bulamadığınızda o koca yalanlarınıza sarılıyorsunuz. Hazımsızsınız, yüzsüzsünüz." ifadelerini kullandı.
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