Fondaş Medya yine yalan dolanda! Sözcü Gazetesi ve Tele 1'in AK Parti hazımsızlığı

Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 14 Ağustos 2001 yılında "Erdemliler Hareketi" olarak yola çıkan AK Parti, pazartesi günü 21'inci kuruluş yıl dönümünü Ankara'da düzenlenen sade bir etkinlikle kutladı. Başkan Erdoğan'ın da katıldığı törende AK Parti'nin 21 yılda yaptığı hizmet siyaseti anlatıldı. Fondaş Medya ise yine büyük bir yalana imza attı.