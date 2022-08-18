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    • Güncel
    • 18.08.2022 12:08
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    • 18.08.2022 12:39
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    28 Şubat kalıntısı Dökmen'in başörtüsü hazımsızlığı: Soru soran kadına saldırmış

    28 Şubat artığı zihniyetin temsilcisi Prof. Dr. Üstün Dökmen'in "Başörtülü psikolog ve psikiyatrist olmaz" sözleri toplumun duyarlı kesimlerinden tepki çekmişti. Sözde profesörün bir skandalı daha ortaya çıktı. Katıldığı konferansta kendisine soru soran tesettürlü bir kadına bardak fırlatıp saldırmaya çalışan Dökmen'in "Sen kimsin? Bana soru soramazsın!" diyerek adeta kontrolden çıktığı öğrenildi.

    İlk vukuatı değil: Dökmen başörtülü kadına saldırmış

    Türkiye, 28 Şubat artığı zihniyetin yansımalarıyla ara ara karşılaşmaya devam ediyor. Bu kez Prof. Dr. ünvanlı Üstün Dökmen, büyük tepki çeken sözlere imza attı. Başörtülü psikolog ve psikiyatrist mesleğinin yapılamacağını iddia etti.

    MESLEK ETİĞİNE AYKIRIDIR!
    Rehber öğretmenler, Psikologlar ve Psikiyatristlerin başörtüsü ile çalışmasının doğru olmadığını söyleyen Dökmen, kadınların inaçlarından dolayı taktıkları başörtünün empati yapmalarına engel olduğu gibi manasız bir çıkışta bulundu.

    Dökmen şu rezil ifadeleri kullanmıştı:
    Rehber öğretmenlerin çoğunluğu başörtülü. Söylediğim o şu. Tepki gösterildi ama bunlar temelsiz trol tepkileridir. Trol kendini saklayan, korkak, cesur olmayan, kafası çalışmayan kişilerdir. Söylediğim aynen şu, bir eczacı başörtülü olabilir, mimar olabilir, Milli Eğitim izin verdiği için öğretmen olabilir, hakime savcı benim alanım değil karışmıyorum. Fakat başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır.

    DAHA BETERİNİ YAPMIŞ!
    Öte yandan Üstün Dökmen'le ilgili yeni bir skandal daha ortaya çıktı. 2018 yılında bir özel okulda konferans veren Dökmen, burada başörtülülere ve Anadolu insanına hakaretler yağdırdı.

    Dini kutsallara saldıran ve rahatsızlığını dile getiren Dökmen, evliliğin kutsal olmadığını, çocuk yapmanın angarya olduğunu söyledi.

        HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI
        Bu tip söylemlerinden rahatsızlık duyan tesettürlü bir vatandaşa ise saldırmaya kalktığı öğrenildi. Konferansa katılan Fatma Çaturoğlu, buradaki sözlerinin ardından Dökmen'e soru yönelttiğini ve sonrasında hayatının şokunu yaşadığını belirtti.

        BARDAK FIRLATTI SALDIRMAYA ÇALIŞTI
        Çaturoğlu "Kendisine 'Hocam soru sormak istiyorum' dedim. 'Farklı konulardan bahsettiniz. Sizin alanınızla ilgili bir şey öğrenemedik' dedim. 'Sen kimsin beni eleştiremezsin?' diyerek su dolu bardağı fırlattı. Oradakiler engel olmasalardı bana fiziksel olarak saldırıda bulunacaktı." diye konuştu.

        MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇILDI
        Çaturoğlu, Dökmen'e yönelik hakaret davası açıldığını ve davanın Dökmen aleyhine sonuçlandığını ifade ederken, ayrıca 3-4 ay önce manevi tazminat davası da açtığını sözlerine ekledi.

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        Haberler Güncel 28 Şubat kalıntısı Dökmen'in başörtüsü hazımsızlığı: Soru soran kadına saldırmış
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