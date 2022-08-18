28 Şubat kalıntısı Dökmen'in başörtüsü hazımsızlığı: Soru soran kadına saldırmış

Türkiye, 28 Şubat artığı zihniyetin yansımalarıyla ara ara karşılaşmaya devam ediyor. Bu kez Prof. Dr. ünvanlı Üstün Dökmen, büyük tepki çeken sözlere imza attı. Başörtülü psikolog ve psikiyatrist mesleğinin yapılamacağını iddia etti.
MESLEK ETİĞİNE AYKIRIDIR!
Rehber öğretmenler, Psikologlar ve Psikiyatristlerin başörtüsü ile çalışmasının doğru olmadığını söyleyen Dökmen, kadınların inaçlarından dolayı taktıkları başörtünün empati yapmalarına engel olduğu gibi manasız bir çıkışta bulundu.
Dökmen şu rezil ifadeleri kullanmıştı:
Rehber öğretmenlerin çoğunluğu başörtülü. Söylediğim o şu. Tepki gösterildi ama bunlar temelsiz trol tepkileridir. Trol kendini saklayan, korkak, cesur olmayan, kafası çalışmayan kişilerdir. Söylediğim aynen şu, bir eczacı başörtülü olabilir, mimar olabilir, Milli Eğitim izin verdiği için öğretmen olabilir, hakime savcı benim alanım değil karışmıyorum. Fakat başörtülü psikolog, başörtülü psikiyatrist, başörtülü PDR uzmanı olması meslek etiğine aykırıdır.
DAHA BETERİNİ YAPMIŞ!
Öte yandan Üstün Dökmen'le ilgili yeni bir skandal daha ortaya çıktı. 2018 yılında bir özel okulda konferans veren Dökmen, burada başörtülülere ve Anadolu insanına hakaretler yağdırdı.
Dini kutsallara saldıran ve rahatsızlığını dile getiren Dökmen, evliliğin kutsal olmadığını, çocuk yapmanın angarya olduğunu söyledi.