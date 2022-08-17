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    • 17.08.2022 16:45
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    • 17.08.2022 16:49
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    Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: İki terörist daha teslim oldu

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubunun daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. 1 Ocak'tan bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 72'ye yükseldi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    PKK’da çözülme sürüyor: 2’si daha teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu bölücü terör örgütü PKK'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu 2 terörist daha PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Teröristlerin 2011-2014'te terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

    TESLİM OLANLARIN SAYISI 72'YE YÜKSELDİ
    Sürdürülen ikna çalışmaları sonucu 1 Ocak'tan bu yana teslim olan örgüt mensubu sayısı 72'ye yükseldi.

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    Haberler Güncel Terör örgütü PKK'da çözülme sürüyor: İki terörist daha teslim oldu
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