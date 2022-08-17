Görevden alınan CHP'li Vefa Salman'ın 14 cumhurbaşkanımız sözleri alay konusu oldu!

Marmara depreminin yıl dönümünde, bir dizi ziyarette bulunmak üzere Yalova'ya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısını da burada gerçekleştirdi.
SAYI SAYMAYI BİLMEYEN CHP'Lİ
Raif Dinçkök Kültür Merkezi'ndeki toplantıda Kılıçdaroğlu'ndan önce kürsüye "Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 3 yıl 6 aydan 10'ar yıla kadar hapsi istenen eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman çıktı.
14'ÜNCÜ CUMHURBAŞKANIMIZ
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu '14'üncü cumhurbaşkanımız' diyerek sunan Salman, "Bütün Türkiye olduğu gibi Yalova da diyor ki 'Geliyor gelmekte olan'. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, Yalova'yı çok ama çok mutlu ettiniz. Salon kalabalık, çok sıcak, grup toplantısı yapılacak. Hepiniz sayın genel cumhurbaşkanımızın konuşmasını bekliyorsunuz; 14'üncü cumhurbaşkanımızın. Ağzımız, ağzınız, yüreğiniz, beyniniz, hepiniz alışsın. Ben sokakta gezmeye devam ediyorum. Bunu kendi fikrim olarak değil, sokağın sesi olarak dile getiriyorum" diye konuştu.
GEÇEN HAFTA 13. CUMHURBAŞKANI OLARAK KÜRSÜYE DAVET EDİLMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyük Taaruz'un 100. yılında Büyük Balkan Buluşması için dün Edirne'ye gitmiş, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan programda, "13. Cumhurbaşkanının adı da Kemal Kılıçdaroğlu olacak" ifadelerini kullandı. Gürkan, Kılıçdaroğlu'nu kürsüye, "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek davet etmişti.