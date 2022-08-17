Görevden alınan CHP'li Vefa Salman'ın 14 cumhurbaşkanımız sözleri alay konusu oldu!



14'ÜNCÜ CUMHURBAŞKANIMIZ

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu '14'üncü cumhurbaşkanımız' diyerek sunan Salman, "Bütün Türkiye olduğu gibi Yalova da diyor ki 'Geliyor gelmekte olan'. Hoş geldiniz, şeref verdiniz, Yalova'yı çok ama çok mutlu ettiniz. Salon kalabalık, çok sıcak, grup toplantısı yapılacak. Hepiniz sayın genel cumhurbaşkanımızın konuşmasını bekliyorsunuz; 14'üncü cumhurbaşkanımızın. Ağzımız, ağzınız, yüreğiniz, beyniniz, hepiniz alışsın. Ben sokakta gezmeye devam ediyorum. Bunu kendi fikrim olarak değil, sokağın sesi olarak dile getiriyorum" diye konuştu.