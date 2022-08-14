İstanbul’u kana bulayacaklardı! PKK’lı Mehdi Mıhçı’yla irtibatlı olan Mahmut Kaplan da yakalandı: Şifre 500 top kumaş

Güngören'de bir yıl önce bir parkta karşılaştığı biriyle yaptığı sohbette, kendisine "500 top kumaş lazım" diye sorulduğunda, cevap olarak "270 top kumaş var" şeklinde şifreli bir şekilde cevap vermesi gerektiğinin söylendiğini aktaran Kaplan, bunun üzerine Mıhçı'ya "270 top kumaş var" dediğini ve daha sonra kendisinden kalacak yer istediğini, bunun üzerine bir akrabasının pansiyonuna götürdüğünü belirtti.