İstanbul'u kana bulayacaklardı! PKK'lı Mehdi Mıhçı'yla irtibatlı olan Mahmut Kaplan da yakalandı: Şifre 500 top kumaş
Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye'ye geçen ve sahte kimlikle İstanbul'da yakalanan bombalı eylem hazırlığındaki Mehdi Mıhçı, emniyetin başarılı operasyonuyla paketlenmişti. Mıhçı ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Mahmut Kaplan tutuklandı.
Terör örgütü PKK adına faaliyet yürüten ve yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan Mehdi Mıhçı ile irtibatlı olduğu gerekçesiyle Güngören'de yakalanan Mahmut Kaplan'ın (29) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Güngören'de bir yıl önce bir parkta karşılaştığı biriyle yaptığı sohbette, kendisine "500 top kumaş lazım" diye sorulduğunda, cevap olarak "270 top kumaş var" şeklinde şifreli bir şekilde cevap vermesi gerektiğinin söylendiğini aktaran Kaplan, bunun üzerine Mıhçı'ya "270 top kumaş var" dediğini ve daha sonra kendisinden kalacak yer istediğini, bunun üzerine bir akrabasının pansiyonuna götürdüğünü belirtti.
ELİ KANLI TERÖRİSTE 'KEŞİF' YARDIMI
Mıhçı'nın kendisine bir poşet içerisinde para verdiğini ifade eden Kaplan, Mıhçı'nın İstanbul'u bilmediğini ve bu yüzden keşif için kendisinden yardım istediğini kaydetti.