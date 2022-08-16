Teröristlerden sınır karakoluna saldırı: 1 asker şehit, 4 asker yaralı! MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye sınırının karşısında yuvalanan terör örgütü mensupları Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından misliyle karşılık verildi. Birecik ilçesinde bulunan hudut karakoluna yönelik saldırıda 1 asker şehit, 4 asker yaralandı.
SINIR ÖTESİNDEN KARAKOLA SALDIRI
Suriye'nin Ayn-El Arap bölgesindeki hain terör örgütü üyeleri, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na roketli saldırı düzenlendi.
Saldırı sonrası olay yerine takviye ekipler ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Tedavi altındaki 1 askerimiz şehit oldu. 4 askerimizin tedavileri devam ediyor.
13 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa sınır hattına teröristlerce düzenlenen saldırının ardından belirlenen hedeflerin vurulduğunu, 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerce Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun şehit olduğu, yaralanan 4 askerin de tedavisine devam edildiği belirtildi.