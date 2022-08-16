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    • 16.08.2022 15:06
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    Teröristlerden sınır karakoluna saldırı: 1 asker şehit, 4 asker yaralı! MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi! Terör örgütünün yuvalandığı Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere, olası operasyonun hazırlıkları devam ediyor. Köşeye sıkışan teröristler son çırpınışları olarak güvenli bölgede bulunan askerlerimizi hedef alıyor. Adeta eceline susayan teröristler bu kez de, sınırlarımızın içerisine yönelik bir saldırı gerçekleştirdi. Birecik ilçesindeki Çiçekalan kararkoluna düzenlenen saldırıda ise; 1 askerimiz şehit oldu, 4 asker yaralandı. Gaziantep’in Karkamış ilçesine düzenlenen roketli saldırıya, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından misliyle karşılık verildi. Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa sınır hattına teröristlerce düzenlenen saldırının ardından belirlenen hedeflerin vurulduğunu, 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Terör örgütüne darbe! 13 terörist etkisiz hale getirildi

    Türkiye sınırının karşısında yuvalanan terör örgütü mensupları Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı düzenlendi. Saldırıya Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından misliyle karşılık verildi. Birecik ilçesinde bulunan hudut karakoluna yönelik saldırıda 1 asker şehit, 4 asker yaralandı.

    Terör örgütünden Karkamış'a roketli saldırı

    SINIR ÖTESİNDEN KARAKOLA SALDIRI
    Suriye'nin Ayn-El Arap bölgesindeki hain terör örgütü üyeleri, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na roketli saldırı düzenlendi.

    Saldırı sonrası olay yerine takviye ekipler ile sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı askerler, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Tedavi altındaki 1 askerimiz şehit oldu. 4 askerimizin tedavileri devam ediyor.

    13 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
    Milli Savunma Bakanlığı, Şanlıurfa sınır hattına teröristlerce düzenlenen saldırının ardından belirlenen hedeflerin vurulduğunu, 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröristlerce Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na düzenlenen saldırıda Topçu Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu'nun şehit olduğu, yaralanan 4 askerin de tedavisine devam edildiği belirtildi.

        Açıklamada, saldırı sonrasında bölgede tespit edilen hedeflerin derhal ateş destek vasıtaları ile vurulduğu, ilk belirlemelere göre 13 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

        Bölgede operasyonların devam ettiği aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

        CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILINDA İÇERDE BİR TEK TERÖRİSTİN KALMADIĞI HABERİNİ MİLLETİMİZE VERECEĞİZ
        İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye Cumhuriyeti devleti tüm kabiliyeti ve kapasitesiyle büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Milletimiz bize itimat etsin, İnşallah cumhuriyetin 100'üncü yılında içerde bir tek teröristin kalmadığı haberini milletimize vereceğiz" dedi.

        TERÖR NOKTALARI ATEŞ ALTINDA
        Saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri ateş destek vasıtalarıyla saldırının gerçekleştiği bölge ile Ayn-El Arap'taki terör noktalarını ateş altına aldı.

        Sınır hattındaki sıcak anların devam ettiği belirtildi.

        Birecik/Şanlıurfa hududunda, 16 Ağustos 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda, kahraman silah arkadaşımız Top.Uzm.Çvş. Uğurcan CİRNOOĞLU şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtaları ile vurulmuş, bölgede ilk belirlemelere göre 13 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir.

        'SINIRA HATTINA YAKLAŞMAYIN' UYARISI
        Fırat Nehri'nin doğusundaki terör örgütünün işgali altında bulunan bölgelerden ateşlenen 4 havan mermisi, Karkamış ilçesindeki boş alanlara isabet etti.

        Güvenlik güçleri, bölgeyi güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı. Belediye ekipleri de anonslarla vatandaşlara, toplu halde bir arada bulunmamaları ve sınır hattına yaklaşmamaları uyarısında bulundu.

            ÖLÜ YA DA YARALI BULUNMAMAKTADIR
            Gaziantep Valisi Davut Gül, yaptığı sosyal medya paylaşımında, Karkamış ilçesine terör örgütü tarafından havan mermisi atıldığını belirterek, "Ölü ya da yaralı bulunmamaktadır. Saldırıya misliyle karşılık verilmiştir." ifadelerini kullandı.

            CEZALANDIRMA ATIŞLARI YAPILDI
            Saldırının ardından ateş destek vasıtalarıyla meşru müdafaa kapsamında cezalandırma atışları gerçekleştirildi.

            Atışların ardından Gaziantep'in Karkamış ilçesinin doğusunda yer alan Aynularap'ın batısındaki bazı terör örgütü mensuplarının yerleştiği bölgelerden dumanlar yükselmeye başladı.

            Bölgenin TSK unsurlarınca ateş altına alınmasıyla bazı terör hedeflerinden de alevler yükseldi.

            Terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Aynularap, Fırat Nehri'nin doğusunda yer alıyor.

            GÜVENLİ HAT KURMA KARARIMIZ BAKİDİR
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Suriye'ye olası harekatın sinyalini vermişti.

            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
            Bölgemizin geleceğinde teröre yer olmadığını, bu örgütlerin destekçileriyle beraber tüm dünyaya gösterdik. Emperyalistlerin tetikçiliğini yapan katil sürülerini bölgemizden tamamen söküp atana kadar durmayacak, terörle mücadelemizi sürdüreceğiz.

                Güney sınırımız boyunca 30 kilometre derinliğinde güvenli bir hat kurma kararımız bakidir. Suriye'de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri de temizleyerek, bu güvenlik kuşağının halkalarını inşallah yakında birleştireceğiz.

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                Haberler Güncel Teröristlerden sınır karakoluna saldırı: 1 asker şehit, 4 asker yaralı! MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi
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