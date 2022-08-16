Teröristlerden sınır karakoluna saldırı: 1 asker şehit, 4 asker yaralı! MSB duyurdu: 13 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada, saldırı sonrasında bölgede tespit edilen hedeflerin derhal ateş destek vasıtaları ile vurulduğu, ilk belirlemelere göre 13 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği aktarılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." ifadelerine yer verildi.

CUMHURİYETİN 100'ÜNCÜ YILINDA İÇERDE BİR TEK TERÖRİSTİN KALMADIĞI HABERİNİ MİLLETİMİZE VERECEĞİZ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Türkiye Cumhuriyeti devleti tüm kabiliyeti ve kapasitesiyle büyük bir mücadele ortaya koyuyor. Milletimiz bize itimat etsin, İnşallah cumhuriyetin 100'üncü yılında içerde bir tek teröristin kalmadığı haberini milletimize vereceğiz" dedi.