Hükümetin Suriye'deki olumlu çözüm arayışlarına Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağını CHP'nin eski avukatı değerlendirdi

CHP'nin eski avukatı Kemal Çiçek, "(Suriye) Türkiye'nin güvenli en uzun, 911 kilometre uzunluğundaki hattan sınırdan bahsediyoruz.180 bin kilometre karelik bir yüz ölçümüne sahip Suriye'nin 3'te 1'ini PYD/ PKK kontrolünde olduğunu görüyoruz." dedi.
CHP'Lİ ESKİ İSİM TERÖR ÖRGÜTÜNE DİKKAT ÇEKTİ
"Suriye ile ilişkilerimiz iyi olmalı. Devlet politikalarında olumsuzlukların aşılması gerektiğini düşünüyorum." diyen Kemal Çiçek, Türkiye'nin terör örgütlerine karşı hassasiyetlerinin altını çizerek, "Özellikle Rakka, Deyhlizor bölgesinden günlük 80 bin varil petrol üretiliyor. Bunun herhalde 10 bin varili Suriye yönetimine tabi. 70 bin varili PYD/ PKK'da." ifadelerine yer verdi.
"BİRLİĞİMİZ OLAN BİR ÜLKEDEN BAHSETMEKTEYİZ"
Tarihsel süreçte Türkiye-Suriye ilişkilerine atıfta bulunan Çiçek, "Bugün Çanakkale'ye gittiğimizde mezar taşlarında Halepli şehitlerimiz var. 400 yıl bizim himayemizde kalmış sosyo-ekonomik olarak birliğimiz olan bir ülkeden bahsetmekteyiz. İlişkilerimizin iyi olduğu dönemde Türkiye'den çok sayıda vatandaşlarımız Suriye'nin birçok illerine gitti ve herkesin bir Suriye anısı var." tespitinde bulundu.
"PUTİN'İN SİZİ BİR ARAYA GETİRELİM" YÖNÜNDE İFADELERİ VAR
"İlişkiler nasıl ve ne zaman düzelir?" sorusuna yorum getiren Çiçek, "Özellikle siyasi iktidar bunu görüyor. Tahran'da Soçi'de yapılan görüşmelerde bu basına da yansıdı; 'Putin'in sizi bir araya getirelim' yönünde ifadeleri de dile getirildi. Özbekistan'da yapılacak görüşmelere Putin, Soçi'de davet etti. Suriye'yi davet edeceği yönünde ifade var. Bu olur mu olmaz mı? Bilmiyorum ama her iki ülkenin lehine olacaktır." ifadelerine yer verdi.