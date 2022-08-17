Hükümetin Suriye'deki olumlu çözüm arayışlarına Kılıçdaroğlu'nun nasıl bir adım atacağını CHP'nin eski avukatı değerlendirdi





"PUTİN'İN SİZİ BİR ARAYA GETİRELİM" YÖNÜNDE İFADELERİ VAR

"İlişkiler nasıl ve ne zaman düzelir?" sorusuna yorum getiren Çiçek, "Özellikle siyasi iktidar bunu görüyor. Tahran'da Soçi'de yapılan görüşmelerde bu basına da yansıdı; 'Putin'in sizi bir araya getirelim' yönünde ifadeleri de dile getirildi. Özbekistan'da yapılacak görüşmelere Putin, Soçi'de davet etti. Suriye'yi davet edeceği yönünde ifade var. Bu olur mu olmaz mı? Bilmiyorum ama her iki ülkenin lehine olacaktır." ifadelerine yer verdi.