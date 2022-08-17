Türkiye ve Kırgızistan arasında önemli temas! Ticarette ulusal para birimleri kullanılacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik, ticari, siyasi ve kültürel ilişkiler ele alındı.

Bu kapsamda, iki ülke arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanılması ve Türk-Kırgız Yatırım Fonu kurulması konularında mutabakata varıldı.