Başkan Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor! Lviv'de tarihi 3'lü zirve: Erdoğan-Zelenskiy-Guterres

ERDOĞAN-ZELENSKİY-GUTERRES ZİRVESİ

Ziyaret sırasında ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in iştirakleriyle üçlü bir görüşme gerçekleştirilmesi de öngörülüyor.



MASADA HANGİ KONULAR VAR?

Söz konusu görüşmede Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ihracı amacıyla teşkil edilen mekanizmanın faaliyetlerinin artırılarak sürdürülmesi ile Ukrayna-Rusya Savaşı'nın diplomatik yollarla sona erdirilebilmesine yönelik olarak atılabilecek adımlar ele alınacak.