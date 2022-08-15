Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal! Terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptılar

TERÖRİST BAŞININ PAÇAVRALARINI AÇTILAR

GKRY'de faaliyet gösteren grup, terörist başı Abdullah Öcalan ve teröristlerin fotoğrafları ile PKK, HPG, YPG ve YPJ'yi simgeleyen bez parçaları açtı.

PKK'nın sözde yöneticilerinden Lezgin Serhat, kara propaganda içeren bir konuşma yaptı.

Rum yönetiminin desteğiyle faaliyet gösteren Theofilos Kürt Kültür Derneği üyesi kişilerce terör örgütü lehine sloganlar atıldı.