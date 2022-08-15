Güney Kıbrıs Rum kesiminde skandal! Terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptılar

Terör örgütü mensupları Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki (GKRY) Trodos'ta PKK propagandası yaptı.
TERÖR YANDAŞLARI PİNKİK ALANINDA TOPLANDI
Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, PKK'nın gerçekleştirdiği ilk terör saldırısının tarihi olan "15 Ağustos" nedeniyle dün Trodos'ta bölücü terör örgütü mensubu 50 kişilik grup piknik alanında bir araya geldi.
TERÖRİST BAŞININ PAÇAVRALARINI AÇTILAR
GKRY'de faaliyet gösteren grup, terörist başı Abdullah Öcalan ve teröristlerin fotoğrafları ile PKK, HPG, YPG ve YPJ'yi simgeleyen bez parçaları açtı.
PKK'nın sözde yöneticilerinden Lezgin Serhat, kara propaganda içeren bir konuşma yaptı.
Rum yönetiminin desteğiyle faaliyet gösteren Theofilos Kürt Kültür Derneği üyesi kişilerce terör örgütü lehine sloganlar atıldı.
RUMLAR TERÖR ÖRGÜTÜNÜN OFİS AÇMA İZNİ VERİLMİŞTİ
Güney Kıbrıs Rum Yönetimince, PKK'nın siyasi kolu PYD/YPG'ye ocak ayında ofis açma izni verilmişti.
Rum siyasetçilerin de açılışına katıldığı ofis, kültür ve dayanışma derneği adı altında terör faaliyetlerini yürütüyor.
PKK ELEBAŞI ÖCALAN'A SAHTE PASAPORT VEREN İSİM TATBİKATI KATILDI
Rum Milli Muhafız Ordusu'nun askeri tatbikatında bir skandala imza atıldı.