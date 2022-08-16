Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.08.2022 13:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.08.2022 13:40
    ABONE OL

    Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna'daki son durum ile tahıl sevkiyatı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

    Ukrayna ile kirik temas

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

    NELER KONUŞULDU?
    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna'daki son durum ile tahıl sevkiyatı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

    Görüşmede, Bakan Akar tarafından, bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyaç ile Türkiye'nin, barışın tesisi ve Ukrayna'ya insani yardım konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı.

    Ayrıca, tahıl sevkiyatı konusunda sağlanan gelişmelerden ve Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki iş birliği ve koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalardan duyulan memnuniyet ifade edildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Terör örgütünden sınır karakoluna saldırı: 1 asker şehit
    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü
        SON DAKİKA