Fahrettin Koca Beyaz Reform'la ilgili merak edilen soruları sosyal medya hesabından cevapladı

Binlerce sağlık çalışanının beklediği ek ödeme yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı. Buna göre, performansa göre ek ödeme yönetmeliği yürürlükten kaldırılırken, ödül ve teşvik esaslı yeni bir modele geçildi.
Beyaz Reform'la ilgili merak edilenler
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yeni yönetmelik Beyaz Reform ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı.
Bakan Koca, "Performans sistemi gerçekten kalktı mı?", "Sabit ve taban ödemesi genel bütçeden çıkmıyor ve emekliliğe yansıyor mu?", "Uygulamada mahsuplaşma tamamen kaldırıldı deniyor, oysa metinde mahsuplaşma ifadesi yer alıyor. Bu çelişki değil mi?" ile "Taban ödeme olarak belirtilen kısmın çoğu genel bütçe sabit mahsuplaşmasına mı giriyor" sorularına yanıt verdi.