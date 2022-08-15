Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.08.2022 22:39
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.08.2022 22:39
    ABONE OL

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "Beyaz Reform" paylaşımı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Beyaz Reform" etiketiyle bir paylaşım yaparak, "Doktorlar, 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu." dedi.

    Bakan Koca’dan Beyaz Reform paylaşımı

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, doktorların, 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştuğunu bildirdi.

    Bakan Koca, sosyal medya hesabından, "Beyaz Reform" etiketiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: "Doktorlar, 2008 sonrası göreve başlayanları da kapsayacak şekilde, imtiyazlı bir emeklilik maaşına kavuştu. Emeklilik ek ödemesi, beklenen pirim etkisinden daha yüksek. Kazanım, tamamı emekliliğe sayılacak 'tek kalem maaş' talebinin üzerindedir."

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    İlk yarı tamamlandı!
    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "Beyaz Reform" paylaşımı
        SON DAKİKA