Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni düzenlemeyi duyurdu: Performans Sistemi’nin fişi çekildi! Beyaz Reform devrede

Asistanlar 7 bin 500, pratisyen hekimler de 5 bin liraya yakın ek ücret alacak. Diş hekimleri de aynı düzenlemeden faydalanacak. Pratisyen diş hekimi 5 bin lira, uzman ise 10 bin lira ilave taban ücreti alacak. Düzenlemenin hemşire için 850 liraya, tekniker için de 500- 600 liraya varan yansıması olacak.



EN DÜŞÜK UZMAN HEKİM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük uzman doktor maaşı 18 bin lira iken performans ücreti alamayan uzman hekimlerin maaşına tabandan yaklaşık 9 bin lira ek ödeme yapılmış olacak. Hürriyet'te yer alan habere göre, böylece en düşük uzman hekim maaşı 27 bin liraya yükselecek.