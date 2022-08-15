Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu

Alışveriş yapan Gökhan Doğan isimli vatandaş, "Ülkemizde muhalefet yapan insanlar var. Muhalefete gerek yok. Marketlerde zam var ama Tarım ve Kredi'den Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızın sayesinde vatandaşımızın mağduriyeti gideriliyor. Yağ, şeker, pirinç ve birçok üründe indirim var" dedi.