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    • 15.08.2022 10:52
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    • 15.08.2022 10:57
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    Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde indirime gitti. Türkiye'nin dört bir yanındaki marketlerin önünde açılış saati öncesinde kuyruklar meydana gelirken, kapıların açılmasıyla vatandaşlar indirimli ürünleri sepetine koyabilmek için adeta yarıştı.

    Tarım Kredi marketlerinde indirim yoğunluğu

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm Türkiye'deki Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde yüzde 30-40'lara varan indirimli satışların bugün itibariyle başlayacağını açıklamasından ardından sabah erken saatlerinden itibaren Tarım Kredi Kooperatif Marketlerine akın eden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

    MUHALEFETE GEREK YOK
    Adana'daki Tarım Kredi Kooperatif Marketinde vatandaşlar erken saatlerde ürünleri sepetine doldurmaya başladı.

    Alışveriş yapan Gökhan Doğan isimli vatandaş, "Ülkemizde muhalefet yapan insanlar var. Muhalefete gerek yok. Marketlerde zam var ama Tarım ve Kredi'den Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızın sayesinde vatandaşımızın mağduriyeti gideriliyor. Yağ, şeker, pirinç ve birçok üründe indirim var" dedi.

        ÇOK GÜZEL İNDİRİMLER VAR
        Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki Tarım Kredi Kooperatif marketinde de benzer bir yoğunluk yaşandı.

        İndirimden memnun olduklarını dile getiren vatandaşlar, "Çok güzel indirimler var bu indirimlerin tüm marketlerde ara sıra olması güzel olur" dedi.

        Bir başka vatandaş ise "Her şey yolunda indirimi Cumhurbaşkanımız açıklamıştı zaten" dedi.

            Vatandaşlar, yüzde 40'lara varan ucuz ürünlerini almanın sevincini yaşadı.

            Vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını, diğer marketlerinde fiyatları düşürmesini beklediklerini ifade ettiler.

            Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde yoğunluğun devam ettiği gözlendi.

            İNDİRİMLİ FİYAT UYGULAMASI
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı bir indirim kampanyasının startını verdi. Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına başladı.

                Söz konusu marketlerde, makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi fiyatlarında indirime gidildi.

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