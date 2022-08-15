Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde indirim yoğunluğu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tüm Türkiye'deki Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde yüzde 30-40'lara varan indirimli satışların bugün itibariyle başlayacağını açıklamasından ardından sabah erken saatlerinden itibaren Tarım Kredi Kooperatif Marketlerine akın eden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
MUHALEFETE GEREK YOK
Adana'daki Tarım Kredi Kooperatif Marketinde vatandaşlar erken saatlerde ürünleri sepetine doldurmaya başladı.
Alışveriş yapan Gökhan Doğan isimli vatandaş, "Ülkemizde muhalefet yapan insanlar var. Muhalefete gerek yok. Marketlerde zam var ama Tarım ve Kredi'den Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızın sayesinde vatandaşımızın mağduriyeti gideriliyor. Yağ, şeker, pirinç ve birçok üründe indirim var" dedi.