İstanbul'daki 1,6 milyon konutun deprem sigortası bulunmuyor

DASK verilerinden derlenen bilgiye göre, binlerce can kaybına ve milyarlarca dolar ekonomik zarara yol açan depremin ardından 23 yıl geçmesine rağmen deprem sigortalı konut sayısı her geçen yıl artsa da hala istenilen seviyelere ulaşılamadı.
Halihazırda Türkiye genelindeki 20 milyon 32 bin konuttan yüzde 53,90'ı, yani 10 milyon 795 bin 698 konut için deprem sigortası yaptırıldı. Henüz 9 milyon 236 bin 302 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunmuyor.
Ülkede en yoğun kentleşmenin yaşandığı ve 6 milyon 840 bin konutun yer aldığı Marmara, deprem sigortasına en fazla ilgi gösteren bölge oldu. Bölgede yüzde 62,90'lık oranla 4 milyon 302 bin 607 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor.
Marmara Bölgesi'ni, yüzde 54,60 ile Ege, yüzde 49,20 ile İç Anadolu, yüzde 48,70 ile Doğu Anadolu, yüzde 48,30 ile Güneydoğu Anadolu, yüzde 47,20 ile Akdeniz ve yüzde 44,40 ile Karadeniz izledi.
SİGORTALILIK ORANI EN YÜKSEK BOLU, EN DÜŞÜK HAKKARİ'DE
Büyükşehirlerin sigortalılık oranları, İstanbul'da yüzde 61,90'a, İzmir'de yüzde 58,50'ye, Ankara'da yüzde 56,10'a, Bursa'da yüzde 57,40'a ve Antalya'da yüzde 53,40'a ulaştı.