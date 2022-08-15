İstanbul'daki 1,6 milyon konutun deprem sigortası bulunmuyor

Halihazırda Türkiye genelindeki 20 milyon 32 bin konuttan yüzde 53,90'ı, yani 10 milyon 795 bin 698 konut için deprem sigortası yaptırıldı. Henüz 9 milyon 236 bin 302 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunmuyor.

Ülkede en yoğun kentleşmenin yaşandığı ve 6 milyon 840 bin konutun yer aldığı Marmara, deprem sigortasına en fazla ilgi gösteren bölge oldu. Bölgede yüzde 62,90'lık oranla 4 milyon 302 bin 607 konutun Zorunlu Deprem Sigortası bulunuyor.