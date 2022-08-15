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    • 15.08.2022 11:08
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    Suriye'de taciz ateşi açan 3 terörist öldürüldü

    Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

    Suriye’de taciz ateşi açan 3 terörist öldürüldü

    Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    KENDİLERİNİ BEKLEYEN SONDAN KAÇIŞ YOK!
    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

    Dün de Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirilmişti.

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