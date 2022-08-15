Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi'de indirim başlıyor!

Hükümetin dar gelirli kesimi korumak amacıyla gıda fiyatlarında gerçekleştirdiği indirim hamlelerine bugün yenisi ekliyor.
Et ve Süt Kurumu'nun (ESK) 15 gün önce kuzu eti fiyatlarında gerçekleştirdiği yüzde 25 indirimin ardından bugün de Tarım Kredi marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirimli fiyat uygulamasına geçildi.
HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİME GİRDİ?
Söz konusu marketlerde, makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi fiyatlarında indirime gidilecek.