Başkan Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi'de indirim başlıyor!

ET SATIŞI DA OLACAK

Et ürünlerinde de ESK tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak. Sabah'ta yer alan habere göre, et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu daha sonra yapılacak. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, bin 400'e yakın hizmet noktasında üreticilerin ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor.