Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 15.08.2022 22:23
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 15.08.2022 22:33
    ABONE OL

    Hakan Taşıyan'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşılama! Tedavi sürecinde yakından ilgilenmişti...

    AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü programı kapsamında Ankara'ya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, havalimanında Hakan Taşıyan ve partililer tarafından karşılandı. Başkan Erdoğan, 7 ay süren tedavi süreci sonrası taburcu olan Taşıyan ile yakından ilgilenmişti.

    Hakan Taşıyan’dan Başkan Erdoğan’a karşılama

    Şarkıcı Hakan Taşıyan, geçtiğimiz yılın ekim ayında karaciğer sirozu ve böbrek yetmezliği tanısıyla hastaneye başvurmuş, Ankara Şehir Hastanesi'nde karaciğer ve böbrek nakli yapılmıştı.

    Yaklaşık 7 ay süren tedavi süreci sonrası taburcu olan Taşıyan, uzun zaman sonra AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümü programında görüldü.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılmak için eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ankara'ya geldi.

    Tedavi sürecinde kendisine destek olan Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı yalnız bırakmayan Hakan Taşıyan, Esenboğa Havalimanı'ndaydı.




    HAKAN TAŞIYAN'DAN ERDOĞAN'A KARŞILAMA
    Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'nda AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, şarkıcı Hakan Taşıyan ve partililer karşıladı.

    O anlara ait görüntüleri Hakan Han Özcan, sosyal medya hesabından paylaştı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Mücadele başladı!
    Haberler Güncel Hakan Taşıyan'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşılama! Tedavi sürecinde yakından ilgilenmişti...
        SON DAKİKA