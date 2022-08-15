Hakan Taşıyan'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşılama! Tedavi sürecinde yakından ilgilenmişti...





Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti 21. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na katılmak için eşi Emine Erdoğan ile birlikte Ankara'ya geldi.

Tedavi sürecinde kendisine destek olan Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı yalnız bırakmayan Hakan Taşıyan, Esenboğa Havalimanı'ndaydı.