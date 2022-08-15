Başörtülülere nefret kustu! Üstün Dökmen’den psikolog olur mu?

Melih Altınok'un yazısı şu şekilde;

Psikolog Üstün Dökmen "Başörtülüden psikolog olmaz" demiş.

Başörtülüden mimar olurmuş, kapalı halde çizim yapılabilirmiş.

Hatta hakim de olabilirlermiş. Zira hukuk Dökmen'in "alanı" değilmiş. O konuda yorum yapamazmış.

Ama başörtülü birisi hastasıyla empati yapamayacağı, sempatiyle yetineceği için psikolog asla olamazmış.

Aynı ayrımcı ve cahilce ifadeleri Avrupa'da, ABD'de bir psikolog kullansa kamuoyu ve meslek örgütleri o psikoloğu insan içine çıkmayacak hale getirirdi. Aldığı eğitim, akademik unvanları, yeterliliği sorgulanırdı.

Biz de ise rezilliği "çağdaşlık" adına alkışlayan bir toplumsal tortu var.

Mesela Soner Yalçın'ın karanlık odası... Site dün bu faşistin açıklamalarını "Profesör Üstün Dökmen herkesin dili oldu" diye okurlarına duyuyordu.

Başörtülü empati yapamaz diyerek, zekanın açık göstergesi sayılan empatiden asıl kendisinin yoksun olduğunu itiraf eden bu vasat psikoloğun hedef kitlesi de aynı... O da işte bu hipnotize güruha seslenmek için kariyerine jilet atıyor.