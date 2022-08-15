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    • 15.08.2022 14:16
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    Mersin'de kahreden olay: Merdivenden düşen evlilik hazırlığındaki polis Osman Şerif Aktaş kurtarılamadı

    Mersin'de acı bir olay meydana geldi.Merdivenden düşen özel harekat polisi Osman Şerif Aktaş, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.  Osman Şerif Aktaş'ın, evlilik hazırlığında olduğu öğrenildi.

    Mersin’de kahreden olay

    Mersin'de, merdivenden düşen özel harekat polisi Osman Şerif Aktaş (26), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

    Olay, dün Tarsus ilçesi Sağlıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli özel harekat polisi Osman Şerif Aktaş, izin gününde ilçedeki babasının evine gitti.

    Anlık dalgınlıkla merdivenden düşen Aktaş, başını beton zemine çarptı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Aktaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

    DÜĞÜN HAZIRLIĞI İÇİNDEYDİ
    Evlilik hazırlığı yapan Aktaş'ın düğününün de yakın tarihte olduğu öğrenildi.

    Osman Şerif Aktaş'ın cenazesi, Sağlıklı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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    Haberler Güncel Mersin'de kahreden olay: Merdivenden düşen evlilik hazırlığındaki polis Osman Şerif Aktaş kurtarılamadı
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