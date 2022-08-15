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Başkan Erdoğan’dan kur korumalı milli para mesajı

Başkan Erdoğan’dan kur korumalı milli para mesajı
15.08.2022 21:09

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 21'inci Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Kur garantili milli para ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Kur garantili milli paradan bahsediyoruz ama bunu hazmedemiyorlar" şeklinde konuştu. Bazı iktisatçıların sahiplerine yaranmak için ekonomi programını kötülediğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Cehaletleri sebebiyle bize kör düşmanlık yapıyorlar. Bildikleri tek ekonomi teorisiyle Türkiye'yi değerlendirmeye, kendi kısır dünyalarıyla başbaşa bırakıyoruz" dedi.

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