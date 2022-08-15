AK Parti 21. yılını kutlayacak! Yapılacak etkinliklerde 20 yıllık icraatlar vatandaşa anlatılacak

Milletin partisi AK Parti, millete hizmette 21 yılı geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 14 Ağustos 2001'de kurduğu parti 21 yıldır seçimlerden lider çıktı. Türkiye'de 20 yılda asırlık bir demokrasi ve kalkınma hamlesine imza attı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Tanıtım Medya Başkanı Hamza Dağ, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde düzenlenecek 21. Yıl kutlamalarıyla ilgili açıklama yaptı. AK Parti'nin Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uzun süre iktidarda kalmayı başarmış siyasi hareketi olduğunu belirten Dağ, "Olmadığımız tek bir ilçe, belde, mahalle, köy, kasaba yok. AK Parti Türkiye'dir. Milletimizin 21 yıldır gönlündeyiz. Gönüllerde biriz, sandıkta da yine birinci parti olacağız. 2023'te de zafer bizim olacak" ifadesini kullandı. Sözlerini şöyle sonlandırdı: Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın milletimizin her bir ferdi için kaleme aldığı mektubu takdim edeceğiz. ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nin fuaye alanında, Başkan Erdoğan'ın siyasi hayatından bazı kritik kesitlerin yer aldığı, AK Parti'nin geçmişinde karşılaştığı bazı engeller ve hayata geçirdiği hizmetlerin anımsatıldığı iki adet 'Zaman Tüneli' olacak. Kurulacak stantta VR gözlükler (Metaverse tekniği) ile ziyaretçileri AK Parti'nin hayata geçirdiği önemli projelerin gösterildiği bir gezintiye çıkacaklar.