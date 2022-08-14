Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK iddiası yalan çıktı! Amaç tamamen fişleme!

YSK Başkanı Muharrem Akkaya, hazırlanan seçmen listelerinin son derece güvenli olduğunu belirterek, Anayasal bir kurum olan ve tüm kurul toplantılarını Meclis'te grubu bulunan siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla şeffaf ve denetlenebilir bir ortamda yapan YSK'nın, çeşitli tartışmaların içine çekilerek yıpratılmamasını istedi.
Akkaya, herhangi bir eksiklik, hata olmaması için seçmen listelerinin son halinin siyasi partilere verildiğini, itiraz gelmesi halinde güncellemelerin yapıldığını kaydetti.
SİYASİ PARTİLERE VERİLİYOR
Sabah'ta yer alan habere göre, Seçmen kütüklerinin, seçime katılma yeterliliği taşıyan siyasi parti merkezlerince talep edildiğinde, YSK tarafından bir seçim döneminde iki defadan fazla olmamak kaydıyla siyasi partilere verildiğini hatırlatan Başkan Akkaya, seçime katılma hakkına sahip siyasi partilere, bu listelerin bir seçim döneminde istemeleri halinde iki kez verildiğini vurguladı.