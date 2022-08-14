Son dakika: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun YSK iddiası yalan çıktı! Amaç tamamen fişleme!

Akkaya, "Seçime girmeye hak kazanan, yeterliliği olan siyasi partileri YSK ilan ediyor. Bir seçim döneminde, seçime girme hakkı elde eden partilerin iki defa seçmen kütüklerini alma hakları var. Kesinlikle hiçbir şey saklanmadan bizde olan bilgileri olduğu gibi siyasi partilerle paylaşıyoruz. Onun dışında başka bilgi bilmiyorum.