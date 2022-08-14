Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'nin 751. ölüm yıl dönümü anma törenine katıldı. Önemli açıklamalar yaptı:
751 yıl önce Hakk'a yürüyen Hacı Bektaş Veli başta olmak üzere tüm erenleri, gönül sultanlarını rahmetle anıyorum.
2022'yi UNESCO ile Hacı Bektaş Veli yılı olarak değerlendirdik. Hacı Bektaş Veli Dergahı diğer tüm kurumlar gibi kapatılmıştı. Bu sevgi ve muhabbet kapısının müze statüsü ile yeniden açılmasını sağlayan rahmetli Adnan Menderes'tir. Bu külliye tümüyle hizmete girmiştir.
Muharrem orucu vesilesiyle, Hüseyin Gazi Vakfı müzesinde şehitlerimi yad ettik. Bir süredir bakanlıklarımızın kordinasyonunda birlik çalışması yürütüyoruz. 5 bin 600 talep hızla karşılandı. Diğer taleplerle ilgili müşterek çalışma yapılıyor. Çeşitli illerimizde temeli atılan 8 cemevi toplu açılış törenini gerçekleştireceğiz. 85 milyonun tamamı Türkiye Cumhuriyeti devletinin mümtaz fertleridir.
Bugün de ayrılık tohumları ekerek, parçalama hedefleri her zaman vardır. Birliğimiz beraberliğimiz güçlendirme yönünde en küçük adıma tahammül edemeyenlerin sufleyi nereden aldıklarını biliyoruz. Kimi Avrupa Birliği ülkelerinin Alevi- Bektaşi vatandaşlarımız üzerinden oynamaya çalıştığı oyunu sizlerin de gördüğünü biliyorum. Bu sinsi alçak oyunu hep birlikte bozacağız.
Erdoğan, "İki bakanlık, tüm cemevlerinin taleplerine yönelik çalışıyor" dedi.
- Güncel
- 14.08.2022 Gazete
Başkan Erdoğan'dan Hacı Bektaş Veli’nin 751. ölüm yıl dönümü anma töreninde konuştu: Bu sinsi oyunu bozacağız
Başkan Erdoğan, Hacı Bektaş Veli’nin 751. ölüm yıl dönümü anma töreninde kardeşlik vurgusu yaptı: Kimi Avrupa Birliği ülkelerinin Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız üzerinden oynamaya çalıştığı oyunu sizlerin de gördüğünü biliyorum. Bu sinsi alçak oyunu hep birlikte bozacağız.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'nin 751. ölüm yıl dönümü anma törenine katıldı. Önemli açıklamalar yaptı: