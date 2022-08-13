Başkan Erdoğan'dan Hacı Bektaş Veli'yi anma programında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a Yürüyüşünün 751. Yıl Dönümü Anma Programı'na katılıyor.
Erdoğan önemli açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Hacı Bektaş Veli başta olmak üzere bu toprakları imanları ile yoğurarak Anadolu'yu vatanımız haline getiren tüm gönül sultanlarını rahmetle anıyorum.
Hak dostlarının bize bıraktığı mirasa ne kadar sıkı sarılırsak geleceğe omkadar güvenle bakabiliriz. Maruz kaldığımız tüm hayati sınamaları inançla aştık.
Bayrak gösterdiğimizi her yerde farkımızı ortaya koyuyor, gönüller kazanıyor, kalıcı izler bırakıyoruz. Hazereti Hünkarı gelin canlar bir olalım çağrısını tüm insanlıkla paylaştık.
Etap etap süren çalışmaların tamamlanmasının ardından bu külliye tümüyle hizmete girmiştir. Bu kapı yeniden gönülleri aydınlatmaya devam etmiştir.
Geçtiğimiz günlerde Muharrem orucu sebebiyle canlar ile bir araya gelip Kerbela şehitlerizi yad ettik. Ülkemizdeki 1585 cemevinin tamamı ziyaret edilerek talepleri belirlendi. Tüm cemevlerinin talepleri için iki bakanlık çalışıyor.
PROVOKASYONUN FARKINDAYIZ
Anadolu'daki varlığımızı hazmedemeyenlerin ayrılık tohumları ekerek vatanımız parçalama niyetleri bugün de vardır. Birliğimizi beraberliğimiz güçlendirme yönünde attığımız adımlara tahammül edemeyenlerin sufleyi nerden aldıklarını gayet iyi biliyoruz.
Pek çok oyunun ve provokasyonun örneklerini her gün takip ediyoruz. Birliğimiz daha sıkı sahip çıkarak bu oyunu hep birlikte bozacağız.
Bu kapı sevgi barış kardeşlik kapısıdır diyerek bir araya gelen herkese şükranlarımı sunuyorum.
"BU KAPI SEVGİ, BARIŞ, KARDEŞLİK, MUHABBET KAPISIDIR"
Anma töreni için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla davetiye yayınlanmış davetiyede "Bu kapı sevgi, barış, kardeşlik, muhabbet kapısıdır" ifadeleri kullanılmıştı.