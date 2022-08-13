Başkan Erdoğan'dan Hacı Bektaş Veli'yi anma programında önemli açıklamalar

PROVOKASYONUN FARKINDAYIZ

Anadolu'daki varlığımızı hazmedemeyenlerin ayrılık tohumları ekerek vatanımız parçalama niyetleri bugün de vardır. Birliğimizi beraberliğimiz güçlendirme yönünde attığımız adımlara tahammül edemeyenlerin sufleyi nerden aldıklarını gayet iyi biliyoruz.

Pek çok oyunun ve provokasyonun örneklerini her gün takip ediyoruz. Birliğimiz daha sıkı sahip çıkarak bu oyunu hep birlikte bozacağız.

Bu kapı sevgi barış kardeşlik kapısıdır diyerek bir araya gelen herkese şükranlarımı sunuyorum.



"BU KAPI SEVGİ, BARIŞ, KARDEŞLİK, MUHABBET KAPISIDIR"

Anma töreni için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un imzasıyla davetiye yayınlanmış davetiyede "Bu kapı sevgi, barış, kardeşlik, muhabbet kapısıdır" ifadeleri kullanılmıştı.