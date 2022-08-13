Çorum'da 6'lı masaya akıl dolu gönderme! İzahı olmayanın mizahı olur

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da gerçekleştirilecek toplu açılış törenine katılacak. Erdoğan daha sonra Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'yi anma programına katılacak.

SON HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Erdoğan'ın konuşacağı Çorum Kadeş Barış Meydanı'nda günün erken saatlerinden itibaren güvenlik önlemleri alındı.

Meydana çıkan yollara barikatlar kuruldu. Yurttaşlar barikatlardan tek tek geçirildi ve üzerleri arandı.

Çorum Belediyesi'ne ait kamyonlarda meydana çıkan yollardaki trafik akışını engelledi.

ERKEN SAATLERDEN MEYDANA GELDİLER

Başkan Erdoğan'ın programına ilişkin detayları A Haber muhabiri Murat Onur alandan aktardı.

Bizler şu anda miting alanındayız. Çorum kent merkezindeyiz.

Çorumlular sabah erken saatlerinden itibaren adeta miting alanının etrafını çevrelemiş durumda.

PANKARTLARLA 6'LI MASAYA GÖNDERME

Tören alanını pankartlarla donatan vatandaşların eleştirilerin odağında 6'lı masa vardı.

Özellikle alanda bulunan 2 pankart dikkat çekti:

İlk pankart Çorumluların 6'lı masaya yazdığı maniyi içeriyordu.