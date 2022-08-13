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    • Güncel
    • 13.08.2022 16:32
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    • 13.08.2022 16:43
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    Çorum'da 6'lı masaya akıl dolu gönderme! İzahı olmayanın mizahı olur

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da toplu açılış törenine katılacak. Tören öncesi alanda hazırlıklar tamamlanırken, meydana asılan 6'lı masa pankartı dikkat çekti. 6 benzemezi hicveden pankartta paylaşılan menü akıl dolu göndermelerle dolu. 6'lı masanın menüsünde yalan çorbası, koltuk kebabı, kandil dolması, laf salatası, selo kahvaltısı ve washington portakal yer aldı.

    6’lı masaya akıl dolu gönderme!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çorum'da gerçekleştirilecek toplu açılış törenine katılacak. Erdoğan daha sonra Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli'yi anma programına katılacak.

    SON HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI
    Erdoğan'ın konuşacağı Çorum Kadeş Barış Meydanı'nda günün erken saatlerinden itibaren güvenlik önlemleri alındı.

    Meydana çıkan yollara barikatlar kuruldu. Yurttaşlar barikatlardan tek tek geçirildi ve üzerleri arandı.

    Çorum Belediyesi'ne ait kamyonlarda meydana çıkan yollardaki trafik akışını engelledi.

    ERKEN SAATLERDEN MEYDANA GELDİLER
    Başkan Erdoğan'ın programına ilişkin detayları A Haber muhabiri Murat Onur alandan aktardı.

    Bizler şu anda miting alanındayız. Çorum kent merkezindeyiz.

    Çorumlular sabah erken saatlerinden itibaren adeta miting alanının etrafını çevrelemiş durumda.

    PANKARTLARLA 6'LI MASAYA GÖNDERME
    Tören alanını pankartlarla donatan vatandaşların eleştirilerin odağında 6'lı masa vardı.

    Özellikle alanda bulunan 2 pankart dikkat çekti:

    İlk pankart Çorumluların 6'lı masaya yazdığı maniyi içeriyordu.

    OY YOK SİZE 6'LI MASA
    Leblebi koydum tasa

    Doldurdum basa basa

    Ağzınızla kuş tutsanız

    Size oy yok 6'lı masa

    6'LI MASA MENÜSÜ
    YALAN Çorbası

    KOLTUK Kebabı
        Senin yatacak yerin yok!
        Haberler Güncel Çorum'da 6'lı masaya akıl dolu gönderme! İzahı olmayanın mizahı olur
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