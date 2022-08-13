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    • Güncel
    • 13.08.2022 07:44
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    • 13.08.2022 07:44
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    Bozkurt'taki sel sonrası devlet yaraları sardı: "Devleti görmek isteyen varsa, devlet burada! Erdoğan'dan Allah razı olsun"

    Son dakika haberi! Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 11 Ağustos 2021'de yaşanan sel felaketi dolayısıyla ev ve iş yerlerinin yıkıldı. Yaşanan felakette 65 vatandaş hayatını kaybederken, selde kaybolan 8 kişi bulunamamıştı. Devlet, bütün imkanlarıyla felaketin yaşandığı ilk günden bu yana Bozkurt'u yeniden ayağa kaldırmak için yoğun çaba sarf ediyor. Esnaf Mustafa Tezel ise "Devleti görmek isteyen varsa, devlet burada. Siyasiler buraya geldiğinde konuşuyor. Devlet işte burada. O devlete Allah zeval vermesin. Başkan Erdoğan'dan da Allah razı olsun" dedi.

    Bozkurt’taki sel sonrası devlet yaraları sardı!

    Bozkurt'a selden bir yıl sonra gelen Emine Derya, "Biz Bozkurt'u tanıyamadık. İlçe yeniden yapılmış, her yer değişmiş" dedi. Esnaf Mustafa Tezel ise "Devleti görmek isteyen varsa, devlet burada. Siyasiler buraya geldiğinde konuşuyor. Devlet işte burada. O devlete Allah zeval vermesin. Başkan Erdoğan'dan da Allah razı olsun" dedi.



    11 Ağustos 2021'de Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan, 65 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin ise yapılan tüm çabalara rağmen bulunamadığı sel felaketi, ilçenin neredeyse haritadan silinmesine sebep oldu. Selin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar ilk günden bu yana devam ediyor.



    İlgili bakanlıklar ve kurumlarda görevli personelin katılımı ile gerçekleştirilen temizlik ve yıkım çalışmalarının tamamlanması sonrasında Bozkurt'ta yıkılan binaların yeniden yapılması, alt yapının yenilenmesi ve ilçeden geçen derenin ıslah edilerek güvenli bir hale getirilmesi için çalışmalar yürütüldü.



        DEV KÖPRÜLER YAPILDI
        Bölgede etkili olan ağır kış şartları ve 27 Haziran'da yaşanan ikinci sel afetinde yavaşlayan çalışmalar, havaların normal şartlara dönüşüyle yeniden hızlandırıldı. İlçede yürütülen çalışmalar kapsamında kentin altyapısı büyük oranda yenilenirken, doğalgaz, elektrik ve iletişim hatlarının döşenmesi için çalışmalar büyük bir hızla halen sürüyor.


        İlçede inşa edilen 649 konut ve 123 işyerinin yapımı da büyük oranda tamamlandı. Çalışmalarda sona gelinen Bozkurt Sanayi Sitesindeki 2 fabrika ve 53 işyeri ise kısa süre içerisinde sahiplerine teslim edilecek.

        Islah çalışmalarının tamamlandığı Ezine Çayı üzerine kurulan köprülerin düzenleme çalışmaları da hız kesmeden sürdürülüyor. Ezine çayı üzerindeki 2 köprü ise tamamlandı.



        BİR YIL ARADAN SONRA SEL BÖLGESİ
        Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde sel felaketinin birinci yılında yapılan çalışmalar Sabah'ta yer alan habere göre, yerinde görüntülendi.

            "BOZKURT'U TANIYAMADIK"
            Selin olduğu gün Bozkurt'ta cehennemi yaşadıklarını anlatan Emine Derya (64), "Biz Bozkurt'u tanıyamadık, burası resmen sıfırlanmış. Otogar yeniden yapılmış, dükkanlar ve Pazar aşağıya taşınmış. Bu çay dardı, çok genişlemiş. Allah devletimizden razı olsun" dedi.

            "DEVLET BİR YILDA BOZKURT'U AYAĞA KALDIRDI"
            Bozkurt'ta esnaflık yapan Mustafa Tezel (71) ise, "Devlet bir yılda Bozkurt'u ayağa kaldırdı. Selin olduğu andan itibaren buradalardı. Başka devlet göremiyoruz biz burada. Siyasiler geldiğinde konuşuyorlar. Bir tane devlet var, o devlete Allah zeval vermesin. Bir yılda çay genişledi, yeni köprülerimiz yapıldı, yıkılan iş yerlerimiz de yapıldı. Şimdi TOKİ'lerimiz de yapılıyor. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" ifadelerini kullandı.



            Esnaf eşi Gülten Tezel ise, "Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Devletimizin bütün ekipleri sahada, gece gündüz çalışıyorlar. Bozkurt yeniden inşa ediliyor. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.

            "BU KÖPRÜLERİ ARTIK SEL YIKAMAZ"
            Emekli imam Salim Sazak ise, köprülerin yüksekliğine dikkat çekerek, "Köprüler muhteşem olmuş. Köprülerin yüksekliği çok iyi, bir sel bu köprüye ulaşıp da hiçbir şekilde yıkamaz. Yıkılmayacak şekilde yapılmış. Burada çalışmalar tüm hızıyla sürüyor, buna şahidiz. Aynı zamanda da yüksek tepelere evler yapılıyor. Biz devletimizden razıyız" şeklinde konuştu.

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            Haberler Güncel Bozkurt'taki sel sonrası devlet yaraları sardı: "Devleti görmek isteyen varsa, devlet burada! Erdoğan'dan Allah razı olsun"
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