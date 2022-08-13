Bozkurt'taki sel sonrası devlet yaraları sardı: "Devleti görmek isteyen varsa, devlet burada! Erdoğan'dan Allah razı olsun"

"BOZKURT'U TANIYAMADIK"

Selin olduğu gün Bozkurt'ta cehennemi yaşadıklarını anlatan Emine Derya (64), "Biz Bozkurt'u tanıyamadık, burası resmen sıfırlanmış. Otogar yeniden yapılmış, dükkanlar ve Pazar aşağıya taşınmış. Bu çay dardı, çok genişlemiş. Allah devletimizden razı olsun" dedi.



"DEVLET BİR YILDA BOZKURT'U AYAĞA KALDIRDI"

Bozkurt'ta esnaflık yapan Mustafa Tezel (71) ise, "Devlet bir yılda Bozkurt'u ayağa kaldırdı. Selin olduğu andan itibaren buradalardı. Başka devlet göremiyoruz biz burada. Siyasiler geldiğinde konuşuyorlar. Bir tane devlet var, o devlete Allah zeval vermesin. Bir yılda çay genişledi, yeni köprülerimiz yapıldı, yıkılan iş yerlerimiz de yapıldı. Şimdi TOKİ'lerimiz de yapılıyor. Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun" ifadelerini kullandı.