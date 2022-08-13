Bozkurt'taki sel sonrası devlet yaraları sardı: "Devleti görmek isteyen varsa, devlet burada! Erdoğan'dan Allah razı olsun"

Bozkurt'a selden bir yıl sonra gelen Emine Derya, "Biz Bozkurt'u tanıyamadık. İlçe yeniden yapılmış, her yer değişmiş" dedi. Esnaf Mustafa Tezel ise "Devleti görmek isteyen varsa, devlet burada. Siyasiler buraya geldiğinde konuşuyor. Devlet işte burada. O devlete Allah zeval vermesin. Başkan Erdoğan'dan da Allah razı olsun" dedi.
11 Ağustos 2021'de Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan, 65 kişinin hayatını kaybettiği ve 8 kişinin ise yapılan tüm çabalara rağmen bulunamadığı sel felaketi, ilçenin neredeyse haritadan silinmesine sebep oldu. Selin yaralarının sarılması için başlatılan çalışmalar ilk günden bu yana devam ediyor.
İlgili bakanlıklar ve kurumlarda görevli personelin katılımı ile gerçekleştirilen temizlik ve yıkım çalışmalarının tamamlanması sonrasında Bozkurt'ta yıkılan binaların yeniden yapılması, alt yapının yenilenmesi ve ilçeden geçen derenin ıslah edilerek güvenli bir hale getirilmesi için çalışmalar yürütüldü.