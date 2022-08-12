Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu vefat etti

Karahasanoğlu, 1979 yılında Milli Gazete Genel Yayın Yönetmenliğine getirildi, 1982 yılına kadar bu görevi devam etti. Bu dönemde Türkiye'de ilk defa temsilcilik sistemi ile gazete abone dağıtım sistemini kurdu. Karahasanoğlu 1983 yılında İslam Takvimini çıkardı. 1988'de Cuma Dergisini yayın hayatına sokan Karahasanoğlu, 1993 yılında günlük olarak yayınlanan Beklenen Vakit Gazetesini çıkardı.