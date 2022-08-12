Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu vefat etti

Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Bir süredir hastanede tedavi görüyoren Karahasanoğlu'nun cenaze namazı, İkindi Namazı'na müteakip Fatih Camii'nde kılınacak.
Karahasanoğlu, namazın ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verilecek.
MUSTAFA KARAHASANOĞLU KİMDİR?
Karahasanoğlu 1948 yılında Erzincan'ın Kemaliye ilçesinin Başpınar köyünde doğdu. 1950 yılında İstanbul'a geldi. İlkokulu Kabataş'taki Namık Kemal İlkokulu'nda, orta öğrenimini Fındıklı Orta Okulu'nda, lise tahsilini ise Maçka Sanat Lisesi'nin elektrik bölümünde tamamladı. Liseyi 1968 yılında bitiren Karahasanoğlu, 1974 yılında Yıldız Üniversitesinin elektrik bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Milli Gazete'de müessese müdürü oldu.
Mustafa Karahasanoğlu siyasi çalışmalarına 1969 yılında Milli Nizam Partisi Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanlığı'yla başladı. 1973'de Milli Selamet Partisi Beyoğlu Gençlik Kolu Başkanı, 1975 yılında Milli Selamet Partisi İstanbul Gençlik Kolu Başkanı, 1976-1979 yılları arasında Ankara'da Milli Selamet Partisi Genel Merkezi'nde Teşkilatlanma Genel Sekreteri olarak görev yaptı.