Başkan Erdoğan talimatı verdi indirimler halka nefes aldıracak! Bakan Kirişci duyurdu: Kasap reyonları açılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifi'nde büyükbaş hayvan etinin yüzde 30-35 indirimle satılacağını, şeker, un, zeytinyağı ve ayçiçeği yağı gibi 30-40 çeşit üründe de süratle indirime gidileceğini açıklaması vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı.
Konya, Trabzon, Kayseri ve İstanbul'da konuşan vatandaşlar, indirimin bir an önce etiketlere yansımasını beklediklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla artık daha ucuza ürün alabileceğiz. Hem vatandaşa rahat bir nefes aldıracak hem de piyasayı dengeleyecek hamle" dedi. İşte vatandaşların söyledikleri:
Göksel Hoyrazpınar: Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun. Gerçekten de böyle bir indirime ihtiyaç vardı. Özellikle benim gibi asgari ücretle çalışanlar için büyük mutluluk oldu. Bu indirimler alışveriş yaparken biraz daha az ücret ödememizi, cebimizde biraz daha fazla para kalmasını sağlayacak. İsabetli bir karar olduğunu düşünüyorum.
'FAHİŞ FİYAT OYUNUNU BOZDU'
Bahadır Özkaya (50): Alınan bu kararı destekliyorum. Birçok maliyetimiz artmışken bu alanda yapılan indirim bizi bir nebze de olsa rahatlatır diye düşünüyorum. Bu kararı alan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. İnşallah diğer alanlarda da indirimler gelecek ve vatandaş olarak daha da rahatlayacağız. Cumhurbaşkanımızın Tarım Kredi Kooperatifi marketlerine verdiği talimatla artık daha ucuza ürünler alabileceğiz. Cumhurbaşkanımızın bu girişimi diğer zincir marketleri de hizaya getirecektir.