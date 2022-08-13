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    • 13.08.2022 22:36
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    • 13.08.2022 22:36
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    Başkan Erdoğan Merzifon 5. Ana Jet Üssü’nde Amasya protokölü ve pilotları ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çekildi

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Merzifon 5. Ana Jet Üssü’nde Amasya protokolü ve savaş uçağı pilotlarını ziyaret etti. Başkan Erdoğan burada savaş uçağının önünde pilotlar ve beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

    Başkan’dan pilotlarla hatıra fotoğrafı

    Çorum programı öncesi uçağı Amasya Merzifon Havalimanı'na iniş yapan Başkan Erdoğan'ı Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı ve diğer yetkililer karşıladı..



    Vali Masatlı, Cumhurbaşkanı'na kentin gelişimine yönelik sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgiler verdi.



    AK Parti Amasya milletvekilleri M. Levent Kaarahocagil ve Hasan Çilez ile Merzifon 5. Hava Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Mete Kuş'un da yer aldığı ziyarette Başkan Erdoğan, savaş uçağının önünde pilotlar ve beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretin fotoğrafları Amasya Valiliği'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan Merzifon 5. Ana Jet Üssü’nde Amasya protokölü ve pilotları ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çekildi
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