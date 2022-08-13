Başkan Erdoğan Merzifon 5. Ana Jet Üssü’nde Amasya protokölü ve pilotları ziyaret ederek hatıra fotoğrafı çekildi





AK Parti Amasya milletvekilleri M. Levent Kaarahocagil ve Hasan Çilez ile Merzifon 5. Hava Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Mete Kuş'un da yer aldığı ziyarette Başkan Erdoğan, savaş uçağının önünde pilotlar ve beraberindekilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Ziyaretin fotoğrafları Amasya Valiliği'nin sosyal medya hesabından paylaşıldı.



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