Başkan Erdoğan'dan, 'Çorum Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Varsın onlar bizim nasıl bir memleket sevdası içinde olduğumuzu anlayamasınlar. Biz dili olup söyleyemeyenlere rağmen muhabbetimizi güçlendireceğiz.

Çorum'a eserlerimizle mührümüzü vurmayı sürdüreceğiz. Sizin hayır dualarınız olduğu müddetçe bize duraklamak yok.

3 milyar 268 milyonluk yatırımın toplu açılışını yapıyoruz.

Detaylar gelecek...

VATANDAŞLAR MEYDANI DOLDURDU

Tören için vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Kadeş Barış Meydanı'na geldi.

7'den 70'e yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla meydanları doldurdu.