Başkan Erdoğan İstanbul’da Türkiye’nin en büyük kütüphanesini hizmete açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cuma namazını açılışını yaptığı Üsküdar'daki Ayazma Camii'nde kıldı. Ardından İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni'ne katıldı. Burada, şu açıklamaları yaptı:

Bünyesindeki 1 milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek fiziki büyüklüğü ile ülkemizin en büyük üniversite kütüphanesini açıyoruz. Halihazırda ülkemizin en büyük kütüphanesi Ankara'daki Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde yer alan 5 milyon ciltlik kitap kapasitesine sahip Millet Kütüphanesi'dir.

Şehrinin giriş kapısında bilgi ve erdem kılıç ve silahtan üstündür yazan bir medeniyetin önce kendi tarihine ve birikimine sahip çıkması gerekir.

Türkiye koskoca bir coğrafyanın temsilcisi olarak bu mücadeleyi başarıya ulaştırmak mecburiyetindedir. İlmin, irfanın, gücünü kendine rehber edinen ecdadın izinden giderek medeniyetimizi zirveye çıkartacağız.

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