Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerle buluştu! Kütüphane açılışı sonrası samimi sohbet
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası açılış töreni sonrasında gençlerle bir araya geldi ve onlarla sohbet etti. İşte kare kare o anlar...
12.08.2022 19:13 - Son Güncelleme: 12.08.2022 19:36
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.
CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dijital paylaşımlarının yapıldığı Twitter hesabı Erdoğan Dijital Medya'dan yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni sonrasında gençlerle bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.