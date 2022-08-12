Vav TV İzle
Haberler Güncel Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerle buluştu! Kütüphane açılışı sonrası samimi sohbet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerle buluştu! Kütüphane açılışı sonrası samimi sohbet

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası açılış töreni sonrasında gençlerle bir araya geldi ve onlarla sohbet etti. İşte kare kare o anlar...

12.08.2022 19:13 - Son Güncelleme: 12.08.2022 19:36
Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerle buluştu! Kütüphane açılışı sonrası sohbet

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (İMÜ) Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hizmete açıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerle buluştu! Kütüphane açılışı sonrası sohbet

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açılış sonrası öğrencilerle sohbet etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerle buluştu! Kütüphane açılışı sonrası sohbet

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dijital paylaşımlarının yapıldığı Twitter hesabı Erdoğan Dijital Medya'dan yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni sonrasında gençlerle bir araya geldi." ifadesi kullanıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerle buluştu! Kütüphane açılışı sonrası sohbet

Paylaşımda, buluşmaya ilişkin fotoğraflara da yer verildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan gençlerle buluştu! Kütüphane açılışı sonrası sohbet

İşte o anlara dair kareler;

SON DAKİKA