Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Konut ve kira fiyatları hızlı bir şekilde düşecek





KENTTEKİ YATIRIMLAR

İller Bankası ile bu zamana kadar 2,2 milyar liralık yatırımla 86 eseri Gaziantep'e kazandırdıklarını, 468 milyon liralık 16 yatırımın ise olanca hızıyla devam ettiğine işaret eden Kurum, kentte yapılan projelerin detaylarını anlattı.

Toplam maliyeti 290 milyon lira olan yağmur suyu, içme suyu altyapı hatları, 6 bin metre uzunluğundaki bağlantı yolları, 3 alt geçidi ile iki ana aks üzerinde inşa edilecek Yeşil Vadi 3 Katlı Köprülü Kavşak projesinin de ulaşımda çok önemli bir dönüm noktası olacağına işaret eden Kurum, "Hem kazaları en aza indirecek hem de Yeşilvadi Millet Bahçesi girişinden başlayarak pek çok mahallemizin de bağlantısını sağlayacak. Bu kavşak sayesinde vatandaşlarımız ciddi bir yakıt tasarrufu yapmış olacak. Böylece çevre kirliliği, hava kirliliği en aza inecek. Her şeyden öte Anteplilerin yıllardır beklediği sorun çözülecek, trafik yoğunluğu azalacak. Kısacası kavşağımız canımız için, malımız için, çevremizin geleceği için büyük bir fayda sağlayacak." diye konuştu.