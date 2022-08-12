Terörist anmasında HDP İzmir İl Eş Başkanı Çınar Altan gözaltına alındı!

BAKAN SOYLU SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, geçen 5 Ağustos Salı günü Eren Abluka-10 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Çetin Ak Operasyonu kapsamında Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Karabulak kırsalında bir ihbarı değerlendirildiği, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından müşterek operasyon düzenlendiği ve bu sırada çıkan silahlı çatışmada aralarında Ulaş Alankuş'un da olduğu bölücü terör örgütü PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirdiğini duyurulmuştu.