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    • 11.08.2022 21:41
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    İzmir'de terörist anmasına 20 gözaltı

    İzmir'de geçen cuma günü Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde öldürülen terörist Ulaş Alankuş'u anmak isteyen Ezilenlerin Sosyalist Partisi üyesi 20 kişi, gözaltına alındı. Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi kırsalında düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirilen iki teröristten biri olan MLKP'nin Doğu ve Güneydoğu Sorumlusu Şafak kod adlı Ulaş Alankuş'un 2016 yılında Balıkesir'de lüks bir villaya düzenlenen baskında gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı. Teröristin lüks marka araçlar kullanıp, dikkat çekmemek için kendisine 'işadamı' görüntüsü vererek Balıkesir'deki villada bir dönem yaşadığı ortaya çıkmıştı.

    İzmir’de terörist anmasına 20 gözaltı

    İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos Cuma günü Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde öldürülen ve terör örgütü PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın özel görevler verdiği belirtilen terörist Ulaş Alankuş'un, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) İzmir İl binasında anılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

    Saat 19.00'da, Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki il binasına gelen ekipler, parti binası içinde terör propagandası yapılması üzerine içeri girerek 20 kişiyi gözaltına aldı. Sloganlar atarak polise direnen 20 şüpheli, emniyete götürüldü.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

    Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi kırsalında geçen hafta düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen iki terörist, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK terör örgütünün elebaşlarından Murat Karayılan'ın özel görev verdiği teröristler olduğunu duyururken, öldürülen teröristlerin MLKP'nin Doğu ve Güneydoğu Sorumlusu Şafak kod adlı Ulaş Alankuş ve Torhildan kod adlı Fikret Tekçe olduğu ortaya çıktı.

        Tekçe'nin Doğubeyazıt kırsalında, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Emre Dokumacı'nın katili olduğu ortaya çıktı. Terörist Alankuş'un ismi ise ilk kez 2016'da Urfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen patlamada ortaya çıkmıştı. 32 kişinin hayatını kaybettiği patlamada ayağından yaralanan Ulaş Alankuş, patlamadan 3 ay sonra Edremit'te lüks bir villaya düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Dikkat çekmemek için pahalı otomobillerle kendisine 'işadamı' görüntüsü vererek Balıkesir'de villada yaşayan Alankuş cezaevinden çıktıktan sonra örgütün dağ kadrosuna geçti. 2017 yılında Kobani'ye geçti. Kuzey Irak'taki silah eğitiminin ardından Ağrı yapılanmasında görevlendirilen Ulaş Alankuş, 4 yıldır istihbarat birimleri tarafından takip ediliyordu.
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