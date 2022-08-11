İzmir’de terörist anmasına 20 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos Cuma günü Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde öldürülen ve terör örgütü PKK elebaşlarından Murat Karayılan'ın özel görevler verdiği belirtilen terörist Ulaş Alankuş'un, Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) İzmir İl binasında anılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.
Saat 19.00'da, Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerindeki il binasına gelen ekipler, parti binası içinde terör propagandası yapılması üzerine içeri girerek 20 kişiyi gözaltına aldı. Sloganlar atarak polise direnen 20 şüpheli, emniyete götürüldü.
Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Ağrı'nın Doğubeyazıt İlçesi kırsalında geçen hafta düzenlenen operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen iki terörist, güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, etkisiz hale getirilen teröristlerin PKK terör örgütünün elebaşlarından Murat Karayılan'ın özel görev verdiği teröristler olduğunu duyururken, öldürülen teröristlerin MLKP'nin Doğu ve Güneydoğu Sorumlusu Şafak kod adlı Ulaş Alankuş ve Torhildan kod adlı Fikret Tekçe olduğu ortaya çıktı.