İzmir’de terörist anmasına 20 gözaltı

Tekçe'nin Doğubeyazıt kırsalında, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Emre Dokumacı'nın katili olduğu ortaya çıktı. Terörist Alankuş'un ismi ise ilk kez 2016'da Urfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen patlamada ortaya çıkmıştı. 32 kişinin hayatını kaybettiği patlamada ayağından yaralanan Ulaş Alankuş, patlamadan 3 ay sonra Edremit'te lüks bir villaya düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Dikkat çekmemek için pahalı otomobillerle kendisine 'işadamı' görüntüsü vererek Balıkesir'de villada yaşayan Alankuş cezaevinden çıktıktan sonra örgütün dağ kadrosuna geçti. 2017 yılında Kobani'ye geçti. Kuzey Irak'taki silah eğitiminin ardından Ağrı yapılanmasında görevlendirilen Ulaş Alankuş, 4 yıldır istihbarat birimleri tarafından takip ediliyordu.