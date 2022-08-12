Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Hakkı teslim edilmese de medeniyetimizin dünya bilim ve kültür mirasına yaptığı katkı asla göz ardı edilemeyecek büyüklüktedir.

Üniversitenin adının İstanbul Medeniyet Üniversitesi olması tesadüf değildir.

Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kütüphanemizin ve merkezi derslik binamızın hayırlı olmasını diliyorum.