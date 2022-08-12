Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.08.2022 16:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.08.2022 16:31
    ABONE OL

    Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük Üniversite kütüphanesini açıyoruz" ifadelerini kullandı.

    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ülke içinde ve dışında başarılara imza atan üniversitemizi yakından takip ediyoruz. Samimiyetle çalışan hocalarımızı tebrik ediyorum.

    Ziraat Bankası Kütüphanesi ve Merkezi Derslik Binasının ortaya çıkmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.

    Bünyesinde bir milyon cilt basılı kitabı ve aynı anda 3 bin kişiye hizmet verecek, ülkemizin en büyük Üniversite kütüphanesini açıyoruz.

    İstanbul'da Rami Kışlası'nı kütüphaneye çevirmek için çalışıyoruz.

    Kısa sürede 57 binin üzerinde okulumuzu kütüphaneyle buluşturduk. Kitap sayısını da 3 kat artırarak 70 milyona çıkardık.

        İnanıyorum ki Medeniyet Üniversitesi'ndeki gençlik, yaradan Rabbimizin adıyla okuyor ve okumaya devam edecektir.

        Değerli misafirler atalarımız kılıçla fethedilen toprakların kalemle elde tutulacağını söylüyor.

        Kitap ve kütüphaneyle irtibatı koparan milletlerin ayakta kalması imkansızdır.

        Merhum Nuri Pakdil 'okumadığın gün karanlıktasın' buyuruyor. Kitabı ve okumayı sevdirecek projeler üretmeyi hayati önemde görüyoruz. Hayatımızın her alanının merkezine kitabı okumayı ve dolayısıyla kütüphaneyi koymalıyız.

        Hakkı teslim edilmese de medeniyetimizin dünya bilim ve kültür mirasına yaptığı katkı asla göz ardı edilemeyecek büyüklüktedir.

        Üniversitenin adının İstanbul Medeniyet Üniversitesi olması tesadüf değildir.

        Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Kütüphanemizin ve merkezi derslik binamızın hayırlı olmasını diliyorum.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İndirim tarihi belli oldu! 33 temel tüketim maddesi...
        Haberler Güncel Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açıklamalar
            SON DAKİKA