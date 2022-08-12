Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları’na ev sahipliği yapıyor





OYUNLARIN AÇILIŞINI ERDOĞAN YAPTI

56 ülke takımlarının geçit törenini izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi temsil edecek sporcuların geçit törenini ise ayakta takip etti. Stadı dolduran vatandaşlar 461 Türk sporcuyu büyük bir coşkuyla karşıladı. Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın da ilgiyle takip ettiği organizasyonun açılışında Konya'dan tüm dünyadan kardeşlik mesajları verildi. Erdoğan, oyunların açılışını besmele ile yaptı. Erdoğan, "5. İslami Dayanışma Oyunları spor faaliyetlerini başlatıyorum. Tüm emeği geçenleri şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. Açılışta Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Başkanı ve Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el- Faysal el Suud, İslami İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da konuştu. İslam İşbirliği Teşkilatı ve İslami Dayanışma Spor Federasyonu üyesi 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı organizasyon 18 Ağustos'ta gerçekleştirilecek kapanış programı ile sona erecek.