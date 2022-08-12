Konya 5. İslami Dayanışma Oyunları’na ev sahipliği yapıyor

Konya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 5. İslami Dayanışma Oyunları muhteşem bir görsel şölenle açıldı. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapılan açılış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslami Dayanışma Spor Federasyonu Başkanı, Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal el Suud, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen bin Abdurrahman, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, ülkelerin spor bakanları, federasyon başkanları, sporcular, çok sayıda protokol üyesi ile vatandaşlar katıldı.
AÇILIŞ MUHTEŞEM BİR GÖRSEL ŞÖLENE SAHNE OLDU
Uzun süre hafızalardan silinmeyecek muhteşem bir görsel şölen sunan tören öncesinde Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın gösteri uçuşunu sporseverler ilgiyle takip etti. Saha zemininde sergilenen Türkiye'nin güzellikleri ile Türk bayrağı koreografileri de büyük alkış aldı. Göz alıcı ışık ve havai fişek gösterilerinin yer aldığı açılışta çeşitli koreografiler sahnelendi. Halk oyunları gösterisinin de büyük ilgi gördüğü gecede en fazla beğeni toplayan gösterisi ise dronelarla yapılan Mevlana silueti oldu. İslam dünyasının önemli müzisyenlerinden Maher Zain de 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreni öncesinde konser verdi.
OYUNLARIN AÇILIŞINI ERDOĞAN YAPTI
56 ülke takımlarının geçit törenini izleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'yi temsil edecek sporcuların geçit törenini ise ayakta takip etti. Stadı dolduran vatandaşlar 461 Türk sporcuyu büyük bir coşkuyla karşıladı. Dünya Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın da ilgiyle takip ettiği organizasyonun açılışında Konya'dan tüm dünyadan kardeşlik mesajları verildi. Erdoğan, oyunların açılışını besmele ile yaptı. Erdoğan, "5. İslami Dayanışma Oyunları spor faaliyetlerini başlatıyorum. Tüm emeği geçenleri şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı. Açılışta Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Başkanı ve Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el- Faysal el Suud, İslami İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da konuştu. İslam İşbirliği Teşkilatı ve İslami Dayanışma Spor Federasyonu üyesi 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı organizasyon 18 Ağustos'ta gerçekleştirilecek kapanış programı ile sona erecek.