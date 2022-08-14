Piyasadaki fahiş fiyat artışına karşı indirim talimatı veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "vatandaşa dara sokanları hizaya getirecek" dediği indirimler sonrasında Tarım Kredi Kooperatifi ürünleri, şubeleri sorgulanıyor. Peki, en yakın Tarım Kredi Kooperatif Market enrede? Tarım Kredi Market adresi nedir? İşte merak edilenler...
İlk şubesini 2017'de açan Tarım Kredi Marketleri başlangıçta fiyat dengesi sağlamak amacıyla büyük şehirlerde teşkilatlanan marketler ile, tüketicilere online sipariş ile daha yaygın bir ağ ile hizmet sunuyor.
TARIM KREDİ İNDİRİM NE ZAMAN?
Tarım ve Kredi Kooperatifi'ne ait marketlerde 30'un üzerinde üründe Indirim yapılacak. 15 Ağustos 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak indirimi geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı.