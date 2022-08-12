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    • 12.08.2022 16:42
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    • 12.08.2022 16:42
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    Başkan Erdoğan Nevmekan Sahil'de öğrencilerle sohbet etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Nevmekan Sahil'i ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

    Başkan Erdoğan öğrencilerle sohbet etti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da Nevmekan Sahil'i ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti.

    Başkan Erdoğan, restorasyonu tamamlanarak yeniden ibadete açılan Ayazma Camii'nden ayrıldıktan sonra, Üsküdar Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesisleri Nevmekan Sahil'i ziyaret etti.

    Burada öğrencilerle sohbet eden Başkan Erdoğan'a, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de eşlik etti.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan Nevmekan Sahil'de öğrencilerle sohbet etti
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