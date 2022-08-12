CHP’nin mitinglerini parayla yayınlıyoruz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Halk TV, Tele 1 ve KRT'nin CHP ve İYİ Parti'den her ay düzenli para aldığını, miktarlarını bile söyleyebileceğini açıkladı.

İnce'nin iddiasına günler sonra yanıt veren Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, "Biz bazı hizmet satış anlaşmaları yapıyoruz bunların içinde siyasi partiler de var. CHP ile zaman zaman yaptığımız anlaşmalar var. Onların mitinglerini canlı olarak yayınlıyoruz ve bunun karşılığında bir bedel alıyoruz" itirafında bulundu.



SEN MANGIRSIN MERDAN

İNCE, "Merdan Yanardağ, sen mangırsın mangır. Tetikçiliği bırak" dedi.