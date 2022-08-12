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    CHP’nin mitinglerini parayla yayınlıyoruz

    Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Halk TV, Tele1 ve KRT'yi CHP ile İYİ Parti'nin fonladığını iddia etmesinin ardından açıklamalarda bulundu. Kanalının para aldığını itiraf eden Yanardağ, "Onların mitingini canlı olarak yayınlıyoruz ve bunun karşılığında bir bedel alıyoruz." dedi.

    CHP’nin mitinglerini parayla yayınlıyoruz

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Halk TV, Tele 1 ve KRT'nin CHP ve İYİ Parti'den her ay düzenli para aldığını, miktarlarını bile söyleyebileceğini açıkladı.

    İnce'nin iddiasına günler sonra yanıt veren Tele1'in Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, "Biz bazı hizmet satış anlaşmaları yapıyoruz bunların içinde siyasi partiler de var. CHP ile zaman zaman yaptığımız anlaşmalar var. Onların mitinglerini canlı olarak yayınlıyoruz ve bunun karşılığında bir bedel alıyoruz" itirafında bulundu.

    SEN MANGIRSIN MERDAN
    İNCE, "Merdan Yanardağ, sen mangırsın mangır. Tetikçiliği bırak" dedi.

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