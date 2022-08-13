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    • Haberler
    • 13.08.2022 13:07
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    • 13.08.2022 13:07
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    Tarım Kredi market hangi ürünler, ne kadar indirime girecek? Tarım Kredi Market indirime girecek ürünler belli oldu!

    Tarım Kredi, marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulamasına geçileceğini bildirdi. Bu durumun ardından hangi ürünlerde indirim yapılacağı da bvelli oldu.

    takvim.com.tr
    Tarım Kredi Market indirime girecek ürünler belli oldu!

    Tarım Kredi marketlerindeki indirimin 15 Ağustos tarihinde başlaması beklenirken indirime girecek ürünler de oldukça merak ediliyordu. Gelen son dakika bilgisiyle Pazartesi gününden itibaren fiyatı düşecek ürünler belli oldu. Peki, Tarım Kredi market hangi ürünlerde indirim var? Tarım kredi indirime girecek ürünler neler? İşte merak edilenler...

    TARIM KREDİ MARKET İNDİRİMİ HANGİ ÜRÜNLERE YAPILACAK?

    Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla enflasyonla mücadele kapsamında temel tüketim ve et ürünlerinde kapsamlı bir indirim kampanyası başlatılıyor.

    Bu kapsamda Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde 30'un üzerinde temel tüketim ürününde 15 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla indirimli fiyat uygulaması başlayacak.

    Söz konusu marketlerde, makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi fiyatlarında indirime gidilecek.

        Et ürünlerinde de Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek ürünler, kasap reyonu bulunan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinde ivedilikle, kasap reyonu bulunmayan marketlerde ise gerekli hazırlık çalışmalarının yapılmasının ardından paketli olarak en kısa sürede indirimli şekilde satışa sunulacak. Et ürünlerinde uygulanacak indirimlerin duyurusu daha sonra yapılacak.

        Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, 1400'e yakın hizmet noktasında üreticilerin yerli ve doğal ürünlerini tüketicilerle buluşturuyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri gelecek dönemlerde de imkan ve fırsatları kullanılarak yeni indirim kampanyalarını kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek.
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