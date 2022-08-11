Eylem hazırlığındaki canlı bomba Azez Mare bölgesinde yakalandı!

Bakan Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda; Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı." dedi.