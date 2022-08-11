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    • 11.08.2022 13:01
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    Eylem hazırlığındaki canlı bomba Azez Mare bölgesinde yakalandı!

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar'ın 1.8 kilo C-4 plastik patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandığını açıkladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Eylem hazırlığındaki canlı bomba yakalandı!

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar'ın 1.8 kilo C-4 plastik patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandığını açıkladı.

    CANLI BOMBA YELEĞİ VE ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT İLE YAKALANDI

    Bakan Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda; Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı." dedi.

        Güvenlik güçlerini tebrik eden Bakan Soylu, "Sınırlarımız içinde de, sınır ötesinde de terörislere göz açtırmayan; Emniyet Teşkilatımıza, Emniyet İstihbarat Birimlerimize, Jandarmamıza, Suriye Görev Gücü'ndeki Kahraman Evlatlarımıza tebrikler" ifadelerini kullandı.

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