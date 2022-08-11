Eylem hazırlığındaki canlı bomba Azez Mare bölgesinde yakalandı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK terör örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar'ın 1.8 kilo C-4 plastik patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandığını açıkladı.
CANLI BOMBA YELEĞİ VE ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT İLE YAKALANDI
Bakan Soylu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Hatay İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Suriye Görev Gücü ortak operasyonunda; Azez Mare Bölgesinde PKK/KCK Terör Örgütü mensubu Ebu Ali kod Hasan Najjar, 1.8 kg C-4 Plastik Patlayıcı canlı bomba yeleği ve çok sayıda mühimmat ile yakalandı." dedi.