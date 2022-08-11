Financial Times'tan Türkiye ve Başkan Erdoğan'a 4 günde ikinci tehdit dolu yazı

Türkiye son yıllarda yaptığı hamlelerle oyun kurucu pozisyonuna geldi. Özellikle savunma sanayii, enerji ve bölgesel ilişkiler konusunda üst üste yaptığı hamlelerle güç kazanan Türkiye, gerek masada gerekse sahada haklarını sonuna kadar almasını biliyor. Başkan Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin bu yükselişinin önü kesilmek istenirken özellikle Türkiye-Rusya arasında son dönemde yapılan görüşmeler bu odakları iyiden iyiye rahatsız etti.
Başkan Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde Soçi'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığu görüşmenin ardından, İngiliz Financial Times (FT) 4 gün içerisinde 2 kez konuyla ilgili analiz yayınladı. Türkiye'ye tehdit dolu analizlerde, Erdoğan-Putin yakınlaşmasının ABD'yi rahatsız ettiği ve ABD'nin bu yakınlaşmayla ilgili bir "misilleme" yapabileceği iddia edildi.
BÖLGESEL İLİŞKİLER RAHATSIZ ETTİ
İngiliz Financial Times'taki Türkiye-Rusya ilişkileriyle ilgili analizde Erdoğan'ın Rus sermayesini Türkiye'ye çekmek istediği ancak Ankara'nın Moskova'yla yakın işbirliğinin, ABD'nin misillemesini tetikleyebileceği yorumunda bulunuldu.
NATO VE BATI ÜZERİNDEN GÖZDAĞI
Analizde, Başkan Erdoğan'ın Putin ile yaptığı 4 saatlik görüşmeye dikkat çekildi. Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin izlediği denge politikası ve tahıl koridoru krizindeki çözümü adeta görmezden gelinerek NATO ve Batı üzerinden Türkiye'ye gözdağı verildi.
Türkiye'nin Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılmadığı ve hava sahasının Rus uçaklarına açık olduğunun altı çizilirken, Türkiye ile Rusya arasında "ruble ile ödeme" konusundaki anlaşmaya da atıf yapıldı.
Analizde "Erdoğan ve Putin'in Soçi'de tam olarak hangi konularda anlaşmaya vardıkları belli değil" diyen gazete, görüşmesi sonrası yapılan ruble ile ödeme ve Rusya'nın "Mir ödeme sistemi" ile ilgili yapılan çalışmaların Batı'da "endişe" yarattığını belirtti.
Başkan Erdoğan'ın gelecek yıl yapılan seçimleri kazanmak istediğini, Türkiye'de "borç ve kur krizi" yaşandığını iddia eden Financial Times; bu durumun Erdoğan'ın yönetiminden kaynaklandığını belirtti.
Türkiye'nin NATO üyesi olmasına rağmen ABD ve AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara katılma zorunluluğu olmadığını söyleyen Financial Times, Türkiye'nin yaptırım uygulamaması ve Rusya ile ilişkileri nedeniyle "Batı ile sürtüşme" yaşayacağını iddia etti.