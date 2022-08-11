Financial Times'tan Türkiye ve Başkan Erdoğan'a 4 günde ikinci tehdit dolu yazı

NATO VE BATI ÜZERİNDEN GÖZDAĞI

Analizde, Başkan Erdoğan'ın Putin ile yaptığı 4 saatlik görüşmeye dikkat çekildi. Ukrayna-Rusya savaşında Türkiye'nin izlediği denge politikası ve tahıl koridoru krizindeki çözümü adeta görmezden gelinerek NATO ve Batı üzerinden Türkiye'ye gözdağı verildi.

Türkiye'nin Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılmadığı ve hava sahasının Rus uçaklarına açık olduğunun altı çizilirken, Türkiye ile Rusya arasında "ruble ile ödeme" konusundaki anlaşmaya da atıf yapıldı.

Analizde "Erdoğan ve Putin'in Soçi'de tam olarak hangi konularda anlaşmaya vardıkları belli değil" diyen gazete, görüşmesi sonrası yapılan ruble ile ödeme ve Rusya'nın "Mir ödeme sistemi" ile ilgili yapılan çalışmaların Batı'da "endişe" yarattığını belirtti.

Başkan Erdoğan'ın gelecek yıl yapılan seçimleri kazanmak istediğini, Türkiye'de "borç ve kur krizi" yaşandığını iddia eden Financial Times; bu durumun Erdoğan'ın yönetiminden kaynaklandığını belirtti.

Türkiye'nin NATO üyesi olmasına rağmen ABD ve AB'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlara katılma zorunluluğu olmadığını söyleyen Financial Times, Türkiye'nin yaptırım uygulamaması ve Rusya ile ilişkileri nedeniyle "Batı ile sürtüşme" yaşayacağını iddia etti.