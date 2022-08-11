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    • 11.08.2022 14:15
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    Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in ailesine başsağlığı diledi. Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in şehit olduğunu bildirmişti.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine başsağlığı

    Başkan Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Şimşek'in ailesine başsağlığı mesajı gönderdi.


    PENÇE-KİLİT OPERASYONU'NDA ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ
    Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek'in şehit olduğunu bildirmişti.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının taciz atışı sonucu Şimşek'in şehit olduğu belirtildi.

    Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.

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