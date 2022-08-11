Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği Resmi Gazete'de

Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayınlandı. "Yönetmelik dili" hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15'inde yapılacak. Hayırlı olsun.





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