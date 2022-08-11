Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 12.08.2022 03:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 12.08.2022 03:20
    ABONE OL

    Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği Resmi Gazete'de

    Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayınlandı. “Yönetmelik dili” hepimiz için açık olmayabilir. Günlük hayata tercüme her ayın 15’inde yapılacak. Hayırlı olsun.

    Meral Akşener’in ucuz şovu elinde patladı!
    Haberler Güncel Son dakika: Bakan Koca duyurdu! Sağlık Personeline Döner Sermaye Ek Ödemesi Yönetmeliği Resmi Gazete'de
        SON DAKİKA