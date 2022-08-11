Kendine bol kepçe işçiye kaşıkla! Mansur Yavaş belediye çalışanına asgari ücreti bile çok gördü

DEFALARCA GÜNDEME GETİRİLDİ

Sonrasında defalarca ABB Meclisi'nde biz bu konuyu gündeme getirdiğimiz de herhangi bir sözleşme iptali olmadığını yeni sendikanın yetki kazanamadığı için maaşlardaki artış oranını belirlemediğini ifade ettiler. Sendika yetki kazandıktan sonra maaş artış oranının belirleneceğini ve geçmişe dönük haklarının işçilere ödeneceğini söylediler. Çalışanları maalesef 7-8 ay bu şekilde oyaladılar. Hükümetimiz çalışanları enflasyona ezdirmemek için asgari ücrete 6 ayda yüze 95, kamu çalışanlarına ise yüzde 85 zam yaptı. Mansur Yavaş da bir kamu görevlisi olduğu için Ankara Büyükşehir Belediyesi bütçesinden aldığı Belediye Başkanlığı maaşına 6 ayda yüzde 85 zam yapılmıştır. AK Parti döneminde personelimize verilen haklar ellerinden alınmamış olsaydı 6 ayda yüzde 95 zam alacaklardı. Bugün gelinen noktada yüzde 15-20 arası zam yapıldı. ABB'de şu anda asgari ücretin altında hatta 5 bin liranın altında maaş alan personel var."

İbrahim Karaca (ABB AK Parti Bala Meclis Üyesi)

"Sayın Yavaş, verilen söz gönülden olmayınca sonuç böyle oluyor. Sayın Yavaş size önce sözünüzü hatırlatayım. "Ankara'da kimse aç yatağa girmeyecek" demiştiniz. Herkesi kucaklayacak, dertleri ile dertlenecektiniz. 'Hatta et parası verdim' diye bilboardlarda reklam yapmıştınız. İşçimiz asgari ücret almıyor. Belediyemizin işçisi asgari ücretin altında bir maaşla çalışıyor. İşçiye gelince neden böyle yaptınız? Acaba mensubu bulunduğunuz partilerin ilçe başkanlıklarında yapılan pazarlıklara istenen kontenjanlara yer açmak için bu arkadaşlarımızı çıkarmak mı istiyorsunuz? Söz başka öz başka. Sayın Mansur Yavaş işçilerimize önce zorla sendika değiştirttiniz, şimdi 'Ya düşük ücreti kabul et ya da istifa et' baskısı ile işçimizin hakkını teslim etmiyorsunuz. Büyükşehir yönetimi ücretlerde artış içeren sözleşmeleri feshetti. Söz konusu ücret artışı yerine net 750 liralık bir zam yaptı. Eğer işçimiz eski şartlarda zam alsaydı 3000-3500 TL zam alacaktı. Bir hamlede işçimizin cebinden en az 2500 TL'yi çekip aldınız. Belediye başkanımızı yaptığı yanlıştan dönmeye emekçinin hakkını vermeye davet ediyoruz."