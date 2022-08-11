Kendine bol kepçe işçiye kaşıkla! Mansur Yavaş belediye çalışanına asgari ücreti bile çok gördü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kendi maaşına 6 ayda yüzde 85 zam yaptı.
ANFA'DA ÇALIŞAN İŞÇİ ASGARİ ÜCRETTEN AZ ALIYOR
Ancak aynı bonkörlüğü çalışanlarına göstermedi. Büyükşehir şirketlerinden ANFA, Ankara Altınpark İşletmeleri'nde çalışan bir işçinin asgari ücretten daha az (5 bin 335 TL) maaş aldığı ortaya çıktı.
İşte maaş dekontu
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, AK Parti'nin kamu çalışanlarına yüzde 85 zam yaptığını, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin çalışanlarına ise yüzde 20 artış yaptığını hatırlatarak, "Bugün AK Parti belediyeciliğinden kalan haklar, belediye işçisine verilmiş olsaydı yüzde 95 zam alacaklardı" dedi.
Meclis üyelerinin görüşleri ise şöyle:
Nihat Yalçın (ABB AK Parti Sincan Meclis Üyesi):
"2022 Ocak ayında hükümetimizin asgari ücrete rekor bir artışla yüzde 50 zam yapması sonrasında ABB yönetimi daha önce her kadro için asgari ücretin belli oranda fazlası tutarında maaş hesabı içeren sözleşmeleri apar topar iptal etti. AK Parti döneminde işçilerimize tanınan hakların tamamını ellerinden aldı.