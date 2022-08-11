İstanbul’a dolu mu yağacak? SON DAKİKA: İstanbul’a dolu uyarısı var mı?

ORHAN ŞEN BÖLGELERİ AÇIKLADI

Prof. Dr. Orhan Şen'in bugün beklenen yağışlarla ilgili sabah saatlerinde sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı. Şen'in açıklamaları şöyle; Bugün Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri Batı Karadeniz ve doğu karadenizde yağmur var. Yağışlar öğlen ve sonrası şiddetli kısım doğuya kayacak ve Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak da etkili olacak, akşam bölgeyi terk edecek.

Öte yandan Orhan Şen yaptığı yeni açıklamada ise şiddetli yağışın Marmara'ın doğusuna kaydığını ve İstanbul'da yağmurun olmayacağını belirtti.

EKREM İMAMOĞLU: KURUMUMUZ TEYAKKUZDA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da etkili olması beklenen yağışla ilgili Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) açıklamalarda bulundu. İstanbul'da bugün beklenen yağmurun tahmin edilen ölçüde etkili olmadığını belirten İmamoğlu, "Süreç devam ediyor. Bu konuda hem AFAD'ın hem AKOM olarak bizlerin yaptığı yağmur uyarısıyla beraber kurumumuz, bu hafta başından beri teyakkuzda, süreçle ilgili tedbirlerini rutinin dışına çıkartarak arttırmış durumda ve yoğun bir çalışma içerisinde. Şu anda bütün ilgili kurumlarımızın yöneticileri burada. Kontrolü buradan yürütüyoruz. İstanbul genelinde, şu anda tümüyle hazır olan 4 bin 625 personelimiz sahada. Bin 831 araç-ekipmanla birlikte de vatandaşlarımızın yaşayacağı zorluklara karşı hazırlıklarını yapmış bir biçimde bu sağanak yağışa karşı müdahaleyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

Şiddetli yağışlar Marmaranın doğusuna kaydı, işte son hava durumu tahminleri

Dün İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve yollar göle dönmüştü. Yağış nedeniyle D-100 kara yolunda da trafik yoğunluğu oluşmuştu