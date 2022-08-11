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    • Haberler
    • 11.08.2022 11:40
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    • 11.08.2022 11:43
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    İstanbul'a dolu mu yağacak? SON DAKİKA: İstanbul'a dolu uyarısı var mı?

    İstanbul'da dün Silivri-Esenyurt- Avcılar çevresinde etkili olan sağanak sonrası yollar göle döndü. Bugün için de birçok il için "turuncu" uyarı verilirken Prof. Dr. Orhan Şen önemli açıklamalar yaptı.Peki, İstanbul'a dolu mu yağacak?

    takvim.com.tr
    İstanbul’a dolu mu yağacak? SON DAKİKA: İstanbul’a dolu uyarısı var mı?

    İstanbul'da dün Silivri-Esenyurt- Avcılar çevresinde etkili olan sağanak sonrası yollar göle döndü. Bu nedenle endişelenen birçok vatandaş konu hakkında detayları merak ediyor.

    İSTANBUL'A DOLU YAĞACAK MI?

    AFAD tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul'da Perşembe ilk saatlerden itibaren çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun." ifadelerine yer verildi.

    ORHAN ŞEN BÖLGELERİ AÇIKLADI

    Prof. Dr. Orhan Şen'in bugün beklenen yağışlarla ilgili sabah saatlerinde sosyal medya hesabından açıklamalar yaptı. Şen'in açıklamaları şöyle; Bugün Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in iç kesimleri Batı Karadeniz ve doğu karadenizde yağmur var. Yağışlar öğlen ve sonrası şiddetli kısım doğuya kayacak ve Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak da etkili olacak, akşam bölgeyi terk edecek.

    Öte yandan Orhan Şen yaptığı yeni açıklamada ise şiddetli yağışın Marmara'ın doğusuna kaydığını ve İstanbul'da yağmurun olmayacağını belirtti.

    EKREM İMAMOĞLU: KURUMUMUZ TEYAKKUZDA

    İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da etkili olması beklenen yağışla ilgili Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) açıklamalarda bulundu. İstanbul'da bugün beklenen yağmurun tahmin edilen ölçüde etkili olmadığını belirten İmamoğlu, "Süreç devam ediyor. Bu konuda hem AFAD'ın hem AKOM olarak bizlerin yaptığı yağmur uyarısıyla beraber kurumumuz, bu hafta başından beri teyakkuzda, süreçle ilgili tedbirlerini rutinin dışına çıkartarak arttırmış durumda ve yoğun bir çalışma içerisinde. Şu anda bütün ilgili kurumlarımızın yöneticileri burada. Kontrolü buradan yürütüyoruz. İstanbul genelinde, şu anda tümüyle hazır olan 4 bin 625 personelimiz sahada. Bin 831 araç-ekipmanla birlikte de vatandaşlarımızın yaşayacağı zorluklara karşı hazırlıklarını yapmış bir biçimde bu sağanak yağışa karşı müdahaleyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

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    Dün İstanbul'da sağanak yağış nedeniyle kısa sürede bazı cadde ve yollar göle dönmüştü. Yağış nedeniyle D-100 kara yolunda da trafik yoğunluğu oluşmuştu

        "YAĞIŞ İSTANBUL'UN DOĞUSUNA KAYDI"

        Ekrem İmamoğlu, "Bugün sabah itibarıyla, İstanbul boğaz hattında yoğun bir yağış bekleniyordu ama henüz öyle bir yağış olmadı, gerçekleşmedi. Meteoroloji uzmanı arkadaşlarımızın burada bize aktardıkları bilgiler ışığında, yağmur İstanbul'un doğusuna doğru kaymış durumda ve şu an itibariyle Kocaeli ve Sakarya hattında daha etkili olacağı öngörüsü var. Saat 15.00'e kadar İstanbul da bu ihtimalin kapsamında, ama daha çok doğu ilçelerimizde, yani Şile, Pendik, Kartal, Tuzla hattında daha etkili olacağı öngörülüyor" diye konuştu.

        "ALTYAPIYLA İLGİLİ SORUNUN CİDDİ KISMINI ÇÖZDÜK"

        Afet süreçlerinde, geçmişteki bazı ihmaller yüzünden sorunlar yaşandığını öne süren İmamoğlu, "Ama iddiayla ifade etmeliyim ki; biz, 2,5 yıla yakındır İstanbul'da hem İSKİ'yi hem Altyapı ve Yol Bakım, Fen İşleri gibi birimlerimizle beraber, İstanbul'un altyapıyla ilgili sorunun ciddi bir kısmını çözmüşüz diyebilirim. Ama yatırımlarımız devam ediyor. Yaklaşık 11 milyarın üzerine çıkmış bir yatırım yaptığımızın İstanbullular tarafından bilinmesini istiyorum. Ancak sağanak yağışların olduğu, anlık düşüşlerin olduğu noktalarda, yaptığınız yatırım ya da oradaki altyapının dahi iyi olması buna tam yeterli olamayabiliyor" ifadelerini kullandı.

        "ATIKLAR YAĞMUR KANALLARI VE MAZGALLARA ATILIYOR"

        Yaşanan afetlerde, İstanbul için çalışan on binlerce personelin ve ilçe belediyelerin gayretlerinin değerli olduğunun altını çizen İBB Başkanı İmamoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Ancak, bu tür olaylarda dikkat edilmesi gereken başka unsurları da vatandaşlarımızla paylaşmak isteriz. İstanbul'da yağmur kanalları, mazgallar ya da kontrol kuleleri diye tariflendirdiğimiz altyapıyla ilgili kontrol hatlarımızın sayısı milyonlarca dersek yanlış olmaz. İstanbul, koca bir coğrafya ve dünyanın en önemli metropollerinden birisi. Burada şunu ifade etmek isterim: Bu, büyük bir hassasiyet gerektiriyor. Özellikle bazen bazı atıkların bu kanallara bırakıldığını tespit ediyoruz, cezalar yazıyoruz. Bu cezalar birkaç türlü de olabiliyor. Bu tür tehditleri taşıdığı için de daha üst seviyede cezalara bunu taşıyabiliyoruz. Ancak, cezayla bunu gidermek mümkün değil. Bu duyarlılığa bütün kurum, kuruluş ve şahısları bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz. Bütün vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyetle bize ihbar etmelerini de diliyorum. Örneğin; beton mikserlerini yıkayarak, kendi betonunu bir mazgala bırakması bir ilçe belediyesinin kanalını tıkayabiliyor ve onun yetki sınırları içerisinde olan bir alanı su basabiliyor. Dolayısıyla bunların yapılmaması değerli. Bu beton mikseri meselesi, bir basit mesele gibi gözüküyor ama bedeli çok ağır olabiliyor. Arka planda bir evi su basabiliyor. Allah korusun başka hususlara kadar gidebilir. Bunun gibi çevreye zarar verici atıkları lütfen hiç kimsenin bu tür yağmur kanallarına bırakmamasını, özenle davranmasını bütün vatandaşlarımıza duyurmak istiyorum."

        ZONGULDAK'TA SAHİL YOLUNU SU BASTI

        Zonguldak'ta sağanak etkili olurken, mazgallar tıkandı, yollarda su birikintileri oluştu. Kozlu sahil yolu ise sular altında kaldı.

        Meteoroloji ve AFAD'ın uyarısını yaptığı şiddetli yağmur, kentte sabah saatlerinde etkili oldu. Bir anda bastıran kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinin farklı noktalarında mazgallar tıkandığı için yollarda su birikintileri oluştu. Zonguldak ile Kozlu ilçesini birbirine bağlayan sahil yolunu, mazgalların tıkanması sonucu su bastı. Sürücüsünün yolda ilerlemeye çalıştığı otomobil, arızalanarak suyun içinde kaldı. İlçeye ulaşım aksarken, ekiplerin su tahliye çalışmaları sürüyor.

            13 İLE SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

            Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 ile sarı kodlu uyarı verilirken 6 bölgeye de turuncu kodlu uyarıda bulundu. İşte iller...

            Sarı uyarı - Afyonkarahisar
            Sarı uyarı - Antalya
            Sarı uyarı - Burdur
            Sarı uyarı - Denizli
            Turuncu uyarı - Isparta
            Turuncu uyarı - İstanbul
            Turuncu uyarı - Kocaeli


            Sarı uyarı - Muğla
            Turuncu uyarı - Sakarya
            Turuncu uyarı - Zonguldak
            Sarı uyarı - Bartın
            Sarı uyarı - Yalova
            Turuncu uyarı - Düzce
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