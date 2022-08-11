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    • Güncel
    • 11.08.2022 10:41
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    • 11.08.2022 10:41
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    Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe: 1'i turuncu 9 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-29 İç Güvenlik Operasyonu kapsamında Hakkari Çukurca Kazan Vadisi'nde, biri turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    1’i turuncu 9 PKK’lı cehenneme!

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Eren Abluka-29 İç Güvenlik Operasyonu kapsamında Hakkari Çukurca Kazan Vadisi'nde, biri turuncu kategoride 3 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

    YA TESLİM OLUN YA SARI TORBA KAÇINILMAZ


    Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Ya teslim olun ya sarı torba kaçınılmaz. Gece yine boş durmadık. Eren Abluka-29 İç Güvenlik Operasyonu kapsamında Hakkari Çukurca Kazan Vadisinde, biri turuncu kategoride üç terörist etkisiz. Kahraman Jandarmamıza tebrikler" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

        Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinden Mardin hudut hattımıza taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimizin cezalandırma atışları ile etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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        Haberler Güncel Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe: 1'i turuncu 9 terörist etkisiz hale getirildi
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