Terör örgütü PKK'ya darbe üstüne darbe: 1'i turuncu 9 terörist etkisiz hale getirildi



Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Ya teslim olun ya sarı torba kaçınılmaz. Gece yine boş durmadık. Eren Abluka-29 İç Güvenlik Operasyonu kapsamında Hakkari Çukurca Kazan Vadisinde, biri turuncu kategoride üç terörist etkisiz. Kahraman Jandarmamıza tebrikler" ifadelerini kullandı.